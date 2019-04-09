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理財專家點出5大花錢迷思 愛買咖啡也在列

2019-04-09 19:39香港01 記者高街花子／報導

理財專家點出5大花錢迷思，愛買咖啡也在列。 示意圖／Ingimage
理財專家點出5大花錢迷思，愛買咖啡也在列。 示意圖／Ingimage
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有調查指10個有6個青少年曾為「月光族」，大多不知為何莫名地將錢花光，更不要說儲蓄。到底大學生的錢都花在那裡？

大學生沒錢絕非甚麼新鮮事，至少在校園角落總聽到有學生在喊窮。更有同學戲稱「沒錢」為大學常態。有學生曾列舉大學畢業生如何應付一堆日常開支，如家用、還學生貸款、約會、應酬（非自願）等。

以為在省錢卻變得越來越窮？可能是理財方法不妥。總結以下5點理財專家歸納的花錢迷思：

1. 購買廉價劣質品

有不少學生認為因為沒錢，就更應購買一些便宜的產品。但多數便宜的產品品質較差，不時需要購買新的替換，到頭來付出的金錢更多。

2. 免息分期誘惑

因為手頭上流動現金不多，所以見到心儀的商品能免息分期都會心動？小心墮入免息分期誘惑陷阱。 不用一次過付出高昂的金額就能買到心頭好，每月只攤還一小部分金額，看似划算，但事實上有部分產品的分期付款利息，已計入商品的價格之中！付款時記得留意。

3. 明知故犯的消費

有財經專家指，廿多歲的年輕人有3種「明知故犯的消費」一定要戒：咖啡、買鞋及牛仔褲。有時候明知花費高，但都抵不住心癢而「明知故犯」。咖啡可說是都市人的必需品，不管你是學生還是上班族，一日一咖啡是每個早上的基本動作。不過財經專家Kevin O'Leary則指，買30元以上的咖啡簡直是「極愚蠢」，更指大學生在還清所有債務前都不應有如此昂貴的消費。聽上去好像非常刻薄，但事實上現時不管是連鎖咖啡店，還是小型咖啡店，每杯的價錢都起碼過30元。

4. 自以為少錢而不儲蓄

有信用卡調查顯示，近4成學生承認自己會莫名的花光金錢。不少學生認為在學階段，賺的金額少，用不著儲蓄。調查更指有71.3%學生雖有儲蓄習慣，但沒有清晰目標。有理財專家指，提早5年開始儲錢，10年後財富累積可以相差2倍。

5. 沒有記帳習慣

也許各人心裡都有一本帳本，總覺得自己會清楚記得每月花費，知道錢都花在甚麼地方。但往往事實是記帳記不清，經常多花錢而不自知，到最後才驚覺花了大錢。的確，拿起帳本寫清楚聽起來也覺得繁複，但坊間已推出不少記帳App，電話在手也能清楚記帳。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

大學生咖啡
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