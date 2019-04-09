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富達：目標日期基金解決惰性 美國退休基金計畫大熱門

2019-04-09 18:04經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

研究指出，將目標日期基金設為預設方案後，確定提撥（DC）計畫的參與率提高到接近100%。在台灣，勞退自提自選是更好的制度，並且以目標日期基金為預設基金，勞工可以依風險屬性與年齡來投資。

富達投資全球資產配置團隊（GAA group）資深研究顧問鄭任遠（Ren Cheng）昨（9）日指出，目標日期基金是美國退休基金計畫的熱門選擇，主要是因為之前基金產品選擇太多，投資者很困擾，反而怠於投資。

鄭任遠在參加「美國退休基金計畫對台灣的啟示」國際資產管理研討會上指出，投資人害怕賠錢，因此犧牲長期增長和累積財富的機會，由短期情緒主導，包括追漲殺跌、投資熱門基金、不調整投資配置組合等，這些投資行為都不利於退休基金的累積。研討會由富達投信與投信投顧公會主辦。

鄭任遠說，在目標日期基金推出之前，美國大部分的投資者都錯配資產，DC計畫的參與率極低。股票配置比例太高或太低，而且通常投資錯誤的股票，現金配置比例太高或太低。這樣一來，退休時沒有足夠錢的可能性極大。

因此，鄭任遠在1996年協助富達推出自由基金系列，是美國最早的一批目標日期基金。投資人根據年齡自動調整相適應的風險程度，不需要投資專家的指導，就能正確使用目標日期基金，唯一需要知道的是「我何時退休」。再搭配自動預設，解決投資人的惰性問題。

國立政治大學國際產學聯盟營運長/風險管理與保險學系特聘教授王儷玲表示，台灣人口改變速度較其他國家快，退休金絕不能只靠政府。勞退新制應該開放自選投資，以稅賦優惠與多元退休商品來鼓勵勞工自提，而且開放後勞工可以選擇享有政府保證。

退休金勞退王儷玲
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