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網通大廠當面高喊缺人 蘇貞昌允諾會好好處理

2019-04-09 15:41經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

網通大廠智邦決定回台擴大投資，總經理李志強向政府喊話，希望放寬建校生工作、外勞召募與中國技術人員來台相關限制。行政院長蘇貞昌今（9）日允諾會好好處理，政府既然歡迎台商回台投資，就要解決缺人、缺地等五缺問題。

蘇貞昌今日參訪智邦公司，除了肯定智邦對國家社會的貢獻，也強調它是「歡迎台商回台投資行動方案」實施後，「搶頭香」第一家審議通過返台投資的廠商，期盼台灣海外企業都能落葉歸根，踴躍回台投資，使台灣更加茁壯。

李志強指出，智邦今年將在竹南設置五條生產線，估計需要1,173人，中期目標是希望能夠建置1萬坪用地的下世代技術生產基地。

但李志強也表示，智邦過去與學校合作，建校生工作規定限制彈性較小，建議政府考慮放寬建校生工作加班等彈性。此外，也希望政府增加外籍勞工召募限制的彈性，並且放寬有關中國技術人員來台協助產品自中國移轉回台灣生產規定。

蘇貞昌當場回應，政府法令相關政策必須與時俱進，既然歡迎台商回台投資、吸引外資進來，政府就要解決缺人、缺地等五缺問題。

蘇貞昌強調，政府今年1月起實施「歡迎台商回台投資行動方案」，截至目前已有24家廠商通過審查，後續仍有50多家廠商表達將移轉部分產能回台，或進一步評估返台投資、增設產線的意願，預估本月底即可達到返台投資金額突破千億元，以及帶動就業人數超過萬人的目標。

蘇貞昌指出，政府積極為企業營造良好投資環境，有關智邦所提人力建議事項，政府法令與政策須與時俱進，這次經濟部、勞動部等相關部會首長隨行，就是希望為企業找出解決方法。

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