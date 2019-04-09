反駁蔡英文！賴清德：大選落敗不應歸咎黨內競爭

2019-04-09 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



民進黨總統初選兩強相爭，繼蔡英文總統於今（9）日上午召開記者會後，前行政院長賴清德稍早也公開說明。針對蔡總統「黨內競爭大選從沒贏過」的論調，賴清德則認為這樣的說法並不公允。

賴清德首先重申，參選初衷是因為看到民進黨的困境，希望博得國人支持，接棒承擔台灣責任，不是為了個人，更不是為了派系，而是為了台灣，他強調會進行一場典範的君子之爭，超越個人與派系。

賴清德表示，日前在登記參選的過程中，他已經公開表態，如果蔡總統贏得初選，完全支持，他也希望蔡英文秉持相同態度。

賴清德強調，總統任期有法律保障，如果總統沒有獲得黨內提名，也不會因此陷入憲政空窗期。

賴清德向國人承諾，如果贏得總統初選，會完全尊重總統與行政院職權，並與黨中央團結合作，打贏這場選戰。至於黨的角色，他希望在黨主席卓榮泰帶領之下，能夠公平公正公開，讓這場初選圓滿落幕。

針對蔡總統上午所說，民進黨過去不乏黨內競爭的前例，初選當時帶來的負面效果，相信大家都知道，只要進入競爭性的階段，大選從來沒贏過。

賴清德則認為，民進黨當年之所以無法贏得選戰，客觀因素有很多，完全歸咎於黨內競爭並不公允。

賴清德強調，他對堅定走完民主機制的決心不曾改變，希望明天黨內中執會響應社會期待，捍衛民進黨的民主精神，如果決定延後初選程序，恐將戕害黨的公信力。

針對黨內初選事宜，蔡英文總統上午強調「蔡英文可以和任何人合作」，但她的立場也很清楚，包括以團結為目標，尋求勝選最大可能性，並且必須將初選對執政衝擊降到最低，「全黨要嚴肅以對，不適當的放話適可而止」。

蔡總統昨天下午已與前行政院長賴清德會晤，據傳蔡總統主張「現任優先」，賴清德則堅持走完初選程序，雙方未有具體共識。

不過，民進黨總統初選協調小組今日發表聲明澄清，昨日全程蔡總統及與會者並無所謂「現任優先」的討論，相關傳聞並非事實，呼籲外界尊重黨內協調事務進行，避免無謂放話。