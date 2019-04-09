全球反避稅浪潮 會計師：儘早檢視企業架構避稅務風險

2019-04-09 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



全球反避稅浪潮下，安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華表示，紙上公司之營運面臨更多挑戰，而我國對於境外公司實際管理處所已於所得稅法第43條之4予以規範，雖此規範施行日期還未定，但法院實務上已有援引該法條精神之判決，企業應儘早檢視集團架構以避免相對之稅務風險及負擔。

近年全世界掀起反避稅的浪潮，就連過往的免稅天堂開曼群島及英屬維京群島，日前已針對在當地登記的公司，發布經濟實質揭露法案，若於當地未設立經濟實質活動必須配合提報其稅務居住處所，台灣也有相關的法規，雖未實施，但仍應儘早因應。

107年度營利事業所得稅結算申報期間將近，安永聯合會計師事務所今舉辦「最新稅務法令更新暨營利事業所得稅申報變動與注意事項研討會」，分享最新所得稅優化政策，以及介紹近期稅務法令更新、營利事業所得稅申報書變動等注意事項。

安永聯合會計師事務所長傅文芳表示，今年報稅除了需留意所得稅制相關變動外，營利事業報稅季節將近，企業應多關注營利事業所得稅法令規定變動和查核實務發展。

有關最新稅務法令更新，包含行政院研擬中之產業創新條例修正，楊建華指出，為強化企業留才攬才，產創條例第19條之1於去年6月修訂，在符合一定條件下，員工獎酬股票於實際轉讓時，可於「取得股票時價」或「實際轉讓價格」兩者中擇低計算所得課。

此外，為配合政府智慧機械產業政策之推動，行政院去年12月公布產創條例第10條之1修訂草案，針對企業投資智慧機械或5G相關應用設備相關硬體、軟體、技術或技術服務之支出，研擬給予營所稅抵減優惠，以吸引台商回台投資、加速產業結構轉型。