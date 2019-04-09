台化芳香烴三廠火災 台塑集團：氣體燃燒後無毒性

2019-04-09 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



麥寮廠區台化（1326）芳香烴三廠製程200區，LPG（液化石油氣）管線洩漏引發火災，法扶基金會決議開辦「六輕受害居民法律扶助專案」，協助受害居民及家屬獲得扶助。台塑集團今（9）日表示，目前了解，此氣體經環保署4月8日確認燃燒後無毒性，目前全廠停俥中，因事故現場尚待主管機關鑑定，未來會在安全無虞且職安單位同意下才會復俥，也會對外說明此事件的後續處理補償等。

台塑集團指出，環保署當天已主動派中區技術小組前往支援事故緊急應變，雲林縣政府已於事發之時成立應變中心及現場前進指揮所，環保局持續進行環境偵測作業。

根據環保置相關的監測，現場以光離子偵測器（PID）檢測總揮發性有機物氣體濃度（TVOCs）1.4-2.6ppm、以火焰離子偵測器（FID）檢測總碳氫化合物（THC）濃度0.5ppm、以傅立葉紅外線光譜儀FTIR及拉曼光譜儀未測出異常化學物質，確認該廠運作列管毒性化學物質（苯及1,2-二氯乙烷）未洩漏且未受波及，消防廢水約5,000噸pH值7侷限於廠區內。

環保署中區技術小組持續配合環保局分別於許厝分校及福安宮設立量測站，至8日9時止，每小時以傅立葉紅外線光譜儀FTIR、五用氣體偵測器及光離子偵測器PID等檢測均未發現異常數值。

4月7日六輕火災期間環境風場以西至西南風為主，本署監資處檢視彰化縣、雲林縣個空氣品質監測站均無明顯異常數值出現，研判火災對空氣品質影響有限。