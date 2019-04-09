鼓勵籌組工會 勞動部即日起供獎勵金

2019-04-09 14:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



為推動勞工組織工會，營造友善環境，勞動部即日起提供新成立工會獎勵金，挹注工會於初成立階段必要資源維持正常運作，以鼓勵員工加入，強化工會協商實力，進而與雇主透過協商保障會員權益。

勞動部表示，過去於輔導勞工籌組工會時，常發生工會成立初期，相關會務運作資源不足，難以招收會員或無法維持會務正常運作。

勞動部今年3月12日訂定發布「勞動部獎勵工會成立要點」，提供2019年（含以後）新成立的工會最高新台幣10萬元獎勵金。

此外，為避免獎勵工會成立措施造成既有工會會員「另起爐灶」分散力量，對於新成立工會的連署發起人，除要求應為受僱勞工外，另應符合「未具有其他工會會員身分」及「所屬事業單位未成立企業工會」的條件。

勞動部強調，工會成立後，應努力爭取勞工加入工會，才能強化工會實力，為會員爭取權益。因此，本次公告的獎勵要點，除於工會成立之初給予10萬元獎勵金外，工會成立起二年內，若有組織範圍內可加入工會人數半數以上加入時，可再向勞動部申請10萬元獎勵金。

勞動部表示，過去勞工籌組工會到初成立工會階段，如有工會或相關勞工團體協助，以「母雞帶小雞」的方式協助勞工，可明顯縮短勞工籌組工會的摸索期。