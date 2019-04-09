親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

積欠銀行超過2億元！旅遊人數雪崩 墾丁首見飯店法拍

不顧客機生死？利比亞內戰 「東軍」空襲國際機場

鼓勵籌組工會 勞動部即日起供獎勵金

2019-04-09 14:07經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

為推動勞工組織工會，營造友善環境，勞動部即日起提供新成立工會獎勵金，挹注工會於初成立階段必要資源維持正常運作，以鼓勵員工加入，強化工會協商實力，進而與雇主透過協商保障會員權益。

勞動部表示，過去於輔導勞工籌組工會時，常發生工會成立初期，相關會務運作資源不足，難以招收會員或無法維持會務正常運作。

勞動部今年3月12日訂定發布「勞動部獎勵工會成立要點」，提供2019年（含以後）新成立的工會最高新台幣10萬元獎勵金。

此外，為避免獎勵工會成立措施造成既有工會會員「另起爐灶」分散力量，對於新成立工會的連署發起人，除要求應為受僱勞工外，另應符合「未具有其他工會會員身分」及「所屬事業單位未成立企業工會」的條件。

勞動部強調，工會成立後，應努力爭取勞工加入工會，才能強化工會實力，為會員爭取權益。因此，本次公告的獎勵要點，除於工會成立之初給予10萬元獎勵金外，工會成立起二年內，若有組織範圍內可加入工會人數半數以上加入時，可再向勞動部申請10萬元獎勵金。

勞動部表示，過去勞工籌組工會到初成立工會階段，如有工會或相關勞工團體協助，以「母雞帶小雞」的方式協助勞工，可明顯縮短勞工籌組工會的摸索期。

勞動部新台幣
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

勞動部鼓勵勞工新成立工會 即日起最高獎勵10萬元

2019-04-09 14:04

從台灣出口數據見到春燕 還放送哪兩大利多？

2019-04-09 12:13

吸引境外資金匯回 中小企業總會：政府用心可以肯定

2019-04-09 12:12

備戰夏季供電 台電增150萬瓩供電能力拚10%備轉容量率

2019-04-09 11:46

美高收指數首季大漲7.02% 後勢行情看好

2019-04-09 10:47

經濟數據正向 三大債種吸金

2019-04-09 09:01

出口連五跌 拚本月回升

2019-04-09 01:04

機械外銷回穩 將逐季走揚

2019-04-09 01:03

海外資金匯回 開放投資台股

2019-04-09 00:58

海外匯回優惠稅率 達共識

2019-04-09 00:57

2.5兆資金回流 市場難消化

2019-04-09 00:56

Q1出口年減4.2% 終結連10紅

2019-04-09 00:16

顧立雄：台商回流資金鼓勵投入股債市、買保障型保單

2019-04-08 22:12

愛評網員工遭解僱訴委屈 街口：不容污衊

2019-04-08 20:29

去年一整年 勞退領走破千億元

2019-04-08 17:50

六輕驚天一爆 台化：估損失10億元

2019-04-08 16:31

3月出口連5黑 年減4.4％

2019-04-08 16:20

公司派市場派糾紛何時休？ 黃日燦：公司法新制應再修

2019-04-08 13:47

智能理財越來越便宜 先鋒WISEGO 3萬元就有機器人幫忙

2019-04-08 12:03

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

標檢局計量技術人員招考 4月17日起受理報名

2019-04-08 10:22

永大獨董陳世洋：ISS提四大意見全數支持泛市場派

2019-04-08 09:17

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 11:05

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

去年一整年 勞退領走破千億元

2019-04-08 17:50

蘋果西打生產廠停止交易 謝金河：獨董成共犯結構

2019-04-09 07:59

各家股東會紀念品比一比 金控的禮最受歡迎

2019-04-09 08:14

長榮航、華航空服員 日支費待遇比一比

2019-04-08 15:09

高銀董座想接華南金？韓國瑜：慶富案報告後再說

2019-04-08 16:32

華南金董座卡關！慶富案未明 高市府不放張雲鵬

2019-04-09 00:08

台灣史上最大筆！基亞攜手Oncolys創500億日圓授權案

2019-04-08 16:39

韓國瑜擋得住？張雲鵬擬「最後一刻」遞辭呈接掌華南金

2019-04-08 23:35

海外資金匯回 開放投資台股

2019-04-09 00:58

蘋果配Mini LED 晶電、瑞儀樂

2019-04-09 00:48

報稅季節又到了！綜所稅5大變革看過來

2019-04-08 14:35

高市府卡公股行庫異動？市府：張雲鵬4月24日要報告慶富案

2019-04-08 14:20

基亞捷報 新藥140億授權羅氏

2019-04-09 00:38

新聞眼／內幕重重 公股人事多波折

2019-04-09 00:21

擁抱金飯碗！合庫銀行徵才420人 40名MA年薪上看百萬

2019-04-08 19:43

今年報稅 這三種家庭三種情況下免繳稅

2019-04-08 16:18

長榮空服勞資協商 卡在日支費

2019-04-08 14:29

華泰名品城5月全期對外營運 雙鐵生活圈帶動就業市場熱

2019-04-08 18:46

退休自主投資案 三投信出線

2019-04-09 00:55

高銀董事長張雲鵬欲辭 高市府：暫不考慮

2019-04-08 15:16

海外匯回優惠稅率 達共識

2019-04-09 00:57

面板雙虎 積極布局Micro LED

2019-04-09 00:47

蘋果iPad、Mac將採mini LED 郭明錤：2台廠可望受惠

2019-04-08 14:52

廖燦昌上任第一金董座首日 卻連秘書都沒有

2019-04-09 01:15

韓國瑜：張雲鵬調動至少要議會報告慶富案後才處理

2019-04-08 17:30

存股族報稅 分合學問大

2019-04-09 00:23

2.5兆資金回流 市場難消化

2019-04-09 00:56

全家與中華郵政合作 首創「郵局便利包店寄宅」服務

2019-04-09 11:36

勸張雲鵬暫留 韓國瑜：請副市長去溝通

2019-04-09 13:05

愛評網員工遭解僱訴委屈 街口：不容污衊

2019-04-08 20:29

高市府不放人、華南金董座生變？張雲鵬：努力溝通中

2019-04-08 15:56

通路商欽泰國際涉詐貸 泰山：非關係企業 財務不受影響

2019-04-08 20:07

憂心土銀變最小 凌忠嫄臨別前做了這件事

2019-04-09 09:53

一銀新總座致詞抑揚頓挫 有如參加演講比賽

2019-04-08 15:32

影／一銀總座突換人 鄭美玲哽咽：壯志未酬

2019-04-08 14:29

土銀交接儀式上 凌忠嫄哽咽：國營行庫有錢和人的問題

2019-04-08 16:09

六輕驚天一爆 台化：估損失10億元

2019-04-08 16:31

中小型金控獲利出爐 玉山金首季獲利再創歷年同期新高

2019-04-08 19:54

廖燦昌掌第一金遭質疑 政院：蘇揆考量專業

2019-04-08 17:49

高雄銀董座辭職大股東不准？依公司法代表人請辭即生效

2019-04-08 17:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top