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吸引境外資金匯回 中小企業總會：政府用心可以肯定

2019-04-09 12:12經濟日報 記者程士華╱即時報導

為吸引台商回台進行實質投資，行政院草擬《境外資金匯回管理運用及課稅條例》提供回台資金8%至10%優惠稅率，中華民國中小企業總會理事長李育家對此表示樂觀態度，他認為，目前的稅率規畫以及資金回台5年內的使用限制「還算合理」，假如政府有用心在幫企業思考問題，是可以肯定的。

李育家表示，過去海外資金回台的稅率高達20~40%，此次推出的專法將稅率優惠到8~10%，可以感受到政府的考量與誠意，至於限制資金進來不能炒地皮、買股票有限制等，「我覺得政府這樣的考慮很周全，也都是可以接受的。」

草案規畫，台商資金回台後必須存入金融機構專戶進行控管，於五年內限制用於實質投資或非儲蓄型金融投資等，第6年起才可每年提取三分之一。

李育家表示，這樣的限制也是為了要抑制未符合預期的使用方法，「限制資金用在蓋廠房、回台投資的話，也是合理啦，如果資金放了那麼久都沒有處理，那也是失去引資回台的意義」。

李育家表示，假如政府有用心在幫企業思考問題，是可以肯定的，回台投資需要考量包括人事、土地、資金等，回台投資金額在提升，這是良性的循環，政策適當的話就進行，若還有不適當的，同樣樂見各種意見提出來談。

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