備戰夏季供電 台電增150萬瓩供電能力拚10%備轉容量率

2019-04-09 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



迎接夏季用電尖峰，台電今（9）日表示，5月底前大部分的大修機組都會歸隊到位，再加上今年夏季和去年同期相比，還多了林口3號機，以及通宵電廠新機組上線，並將完成電源線擴充，共約可再增加150萬瓩的供電能力。因此，今年夏季台電以備轉容量率10%為目標，至於夏季電價則維持自6月1日開始。

已連續好幾天的高溫都飆破30度，開始已經有夏天的感覺了，由於去年提早在5月中旬就出現連續10幾天的高溫，甚至好幾日都屢屢刷新當年的用電量紀錄，熱得也較往年早，今年台電及早啟動因應計畫。

台電發言人徐造華指出，初步盤點結果，目前大部分的大修機組都可以在5月底前滿載運轉，加入夏季用電尖峰的供電行列，唯有極少量機組，由於配合減媒、空汙降載等限制條件，屆時仍可能會有極少量的機組在進行維修。

不過，徐造華表示，由於今年的目標備轉容量率可達10%，台電會以最佳化調整來進行機組的運轉，確保穩定供電仍是首要原則。

此外，今年的夏季電價仍維持將在6月1日啟動，為期四個月。

台電表示，電價原來就有分夏月及非夏月，用戶夏月電費較非夏月增加，主要原因是夏天用電量增加，台電統計，一般家庭夏月的用電量約比非夏月多40%，導致夏月電費較非夏月來得高，其中約七成電費增加是由於用電量提高。

台電指出，若以2017年夏月家庭平均一個月的用電量420度為例，用電量較非夏月平均增加121度、電費增加440元，其中325元（約佔74%）就是由於用電量增加，導致電費上升，其餘115元（約佔26%）則是受夏月電價影響。

台電表示，夏月電價從民國78年實施至今已近30年，每年實施期間是6月1日至9月30日，夏月電價是反映不同季節間供電成本差異的電價制度，在維持全年電費收入不變的調整原則下，先調降供電成本較低的非夏月八個月電價，再調升供電成本較高的夏月四個月電價，此做法也為國外電業如美國、日本、英國等採行。

徐造華指出，全台夏天氣溫飆高用電量大，台電須動用成本較高的燃料機組發電，每年啟動夏月電價來反映供電成本，但更重要的是希望全民節能減碳愛地球。