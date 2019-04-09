美高收指數首季大漲7.02% 後勢行情看好

2019-04-09 10:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



資金流入，推升高收益債市，美銀美林高收債指數於2019年第1季上漲7.02%，創1992年以來首季最大漲幅紀錄。

根據統計自1987年以來，美高收債第1季上漲逾5%以上的年度，其後3個月、後6個月、後1年普遍維持漲勢居多，且漲幅逐季攀揚。

王道銀行分析，儘管第1季美國高收債漲幅創近30年來新高，但從過去統計數據觀察，未來一年內漲勢延續的機會高。

因此，在Fed 升息以及美國經濟仍溫和成長下，未來仍看好美國高收益債市的表現。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，中美貿易談判進展樂觀、經濟數據優於預期，風險債一掃3月下旬的疲弱，上周繳出亮眼表現，整周全球高收益債指數上漲0.54%，利差收斂12點，美國高收益債同樣上漲0.54%。

根據美銀美林引述EPFR的資料顯示，截至3日當周，美國高收益債券基金從前一周淨流入4.5億美元，加速至淨流入17.5億美元。

謝佳伶指出，不少投資人關注3月下旬美國10年期公債殖利率下滑，自2007年來首度低於3個月公債殖利率，出現了「殖利率倒掛」現象，也就是「長債殖利率低於短債殖利率」，讓市場一度因景氣隱憂而引發修正。

但殖利率倒掛主因是升息尾聲、加上避險資金流入中年期公債，壓低了殖利率水準，根據過去歷史經驗，殖利率倒掛並無立即經濟衰退疑慮，美國短年期高收益債券可追尋收益並對抗波動，堪稱此刻的優質核心收益。