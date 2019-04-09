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抓到了！痛毆新北議員犯嫌 竟是建設公司總經理

一人不只3.6萬！ 政府4大補助 領完還能減稅

新台幣開盤 貶值0.5分

2019-04-09 09:11經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以30.850元兌1美元，貶值0.5分開出；新台幣昨天終場以30.845元兌1美元，貶值2.8分作收，今早開盤先貶後升，目前來到30.834元價位。

新台幣
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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