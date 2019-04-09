經濟數據正向 三大債種吸金

2019-04-09 09:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美國3月ISM製造業指數表現佳，近期通膨持平，加上川普施壓聯準會（Fed）降息，帶動風險性資產上漲，風險債如高收益債與新興市場債也走高，公債與投資級債則以跌作收，從資金流向的角度來觀察，三大債種持續淨流入。

安聯投信指出，美國經濟數據優於預期，3月ISM製造業採購經理人指數回升至55.3，加上美國非農就業新增19.6萬人，亦優於市場預期，減輕市場對經濟放緩的擔憂，美國10年期公債殖利率單周上揚9個基本點至2.50%。

至於歐元區，2月零售銷售年增2.8%優於預期，加上5日英國向歐盟執委會申請延後脫歐日期至6月30日，市場避險情緒獲得舒緩，德國10年期公債殖利率單周上揚8個基本點，收在0.007%，站回正利率水準。

整體而言，全球投資級公司債當周下跌0.17%，其中美國投資級債下跌0.21%；歐洲投資級債則上揚0.02%。在利差部分，美國利差縮減2個基本點，歐洲利差則縮窄3個基本點。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，中美貿易談判進展樂觀、經濟數據優於預期，風險債一掃3月下旬的疲弱，上周繳出亮眼表現，整周全球高收益債指數上漲0.54%，利差收斂12點，美高收同樣上漲0.54%，根據美銀美林引述EPFR的資料顯示，截至3日當周，美國高收益債券基金從前一周淨流入4.5億美元加速至淨流入17.5億美元。

謝佳伶指出，不少投資人關注3月下旬美國10年期公債殖利率下滑，自2007年來首度低於3個月公債殖利率，出現了「殖利率倒掛」現象，也就是「長債殖利率低於短債殖利率」，讓市場一度因景氣隱憂而引發修正。

事實上，殖利率倒掛主因升息尾聲、加上避險資金流入中年期公債，壓低了殖利率水準。

根據過去歷史經驗，殖利率倒掛並無立即經濟衰退疑慮，美國短年期高收益債券可追尋收益並對抗波動，堪稱此刻的優質核心收益。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，受惠於新興市場景氣轉佳以及Fed鴿派言論，資金持續湧入新興市場債，目前新興市場債價格指數仍在歷史區間下緣，利差仍在合理區間之內，預期本月市場焦點將轉移至企業財報狀況，Fed表達對景氣放緩的預期，並表示對於升息將更有耐心，隨著景氣與通膨放緩，Fed結束本輪升息周期的機率極高，故利率彈升都是提供進場布局的機會。