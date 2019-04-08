四大國營事業獎金上看4.4個月 經濟部擬調整考核配分

2019-04-08 21:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部依照四大國營事業去年度綜合表現，今（8）日將考成獎金報行政院。四家企業去年盈餘均超過法定盈餘，彌補了不少扣分較多的勞安項目，獲評為甲等；另外，依盈餘計算的績效獎金，也因四家企業皆有超額盈餘，整體年度獎金上看2.4個月。

經濟部說明，國營事業的年終獎金根據各公司前一年經營績效，包含考成與績效獎金兩個部分，合計最高可領4.4個月；考成獎金依各事業的業務經營、財務管理等指標評定，各國營事業提出自評，交由行政院核定，列甲等者，最高可領二個月；績效獎金則看各事業經營績效、預算目標核算，獎金分為四個等級，如果預算達標，則最低可領1.2個月，最高可領2.4個月。

經濟部國營會副主委吳豐盛表示，台電、中油、台水、台糖等四家國營事業，根據考核項目的配分，去年在綜合成績及營收表現都相當不錯，目前呈報都是甲等，僅待政院核定便能獲得二個月的獎金。

另外，在績效獎金的部分，若按照各自去年的盈餘計算，四家皆可領到2.4個月，但實際狀況仍待審計部決算後才能出爐，預計相去不遠。

外界質疑，去年度國營事業勞安事件頻傳，卻都能領到最高額的獎金，對此，經濟部表示，已正在研擬以更嚴格方式評分；官員說明，在綜合表現中，勞安的確已是扣分較多項目，例如去年中油在桃園煉油廠及高雄大林廠發生氣爆，確實扣掉不少分數，但又因為盈餘分數抵銷，總分仍達到80分以上，評為甲等。

吳豐盛說，經濟部每年都會針對考核項目檢討，調配給分的比重，將修正工安項目督促國營企業更加重視；同時，官員也強調，即使公司整體獎金核定為4.4個月，但依各單位、個人表現不同，最終領到的獎金也不同，例如與氣爆、漏油等事件相關人員及主管獎金都會受到影響。