親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

旅日變貴！日本中部國際機場 9月起加收保安服務費

四大國營事業獎金上看4.4個月 經濟部擬調整考核配分

2019-04-08 21:25經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部依照四大國營事業去年度綜合表現，今（8）日將考成獎金報行政院。四家企業去年盈餘均超過法定盈餘，彌補了不少扣分較多的勞安項目，獲評為甲等；另外，依盈餘計算的績效獎金，也因四家企業皆有超額盈餘，整體年度獎金上看2.4個月。

經濟部說明，國營事業的年終獎金根據各公司前一年經營績效，包含考成與績效獎金兩個部分，合計最高可領4.4個月；考成獎金依各事業的業務經營、財務管理等指標評定，各國營事業提出自評，交由行政院核定，列甲等者，最高可領二個月；績效獎金則看各事業經營績效、預算目標核算，獎金分為四個等級，如果預算達標，則最低可領1.2個月，最高可領2.4個月。

經濟部國營會副主委吳豐盛表示，台電、中油、台水、台糖等四家國營事業，根據考核項目的配分，去年在綜合成績及營收表現都相當不錯，目前呈報都是甲等，僅待政院核定便能獲得二個月的獎金。

另外，在績效獎金的部分，若按照各自去年的盈餘計算，四家皆可領到2.4個月，但實際狀況仍待審計部決算後才能出爐，預計相去不遠。

外界質疑，去年度國營事業勞安事件頻傳，卻都能領到最高額的獎金，對此，經濟部表示，已正在研擬以更嚴格方式評分；官員說明，在綜合表現中，勞安的確已是扣分較多項目，例如去年中油在桃園煉油廠及高雄大林廠發生氣爆，確實扣掉不少分數，但又因為盈餘分數抵銷，總分仍達到80分以上，評為甲等。

吳豐盛說，經濟部每年都會針對考核項目檢討，調配給分的比重，將修正工安項目督促國營企業更加重視；同時，官員也強調，即使公司整體獎金核定為4.4個月，但依各單位、個人表現不同，最終領到的獎金也不同，例如與氣爆、漏油等事件相關人員及主管獎金都會受到影響。

經濟部中油
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

去年一整年 勞退領走破千億元

2019-04-08 17:50

六輕驚天一爆 台化：估損失10億元

2019-04-08 16:31

3月出口連5黑 年減4.4％

2019-04-08 16:20

公司派市場派糾紛何時休？ 黃日燦：公司法新制應再修

2019-04-08 13:47

智能理財越來越便宜 先鋒WISEGO 3萬元就有機器人幫忙

2019-04-08 12:03

找電信專業經理人 就是等死？「門外漢」林之晨pk「老將」井琪

2019-04-08 10:57

台、星FinTech同時起跑 新加坡憑什麼衝上世界第一？

2019-04-08 10:55

標檢局計量技術人員招考 4月17日起受理報名

2019-04-08 10:22

永大獨董陳世洋：ISS提四大意見全數支持泛市場派

2019-04-08 09:17

26歲白手起家…揭開神祕「掃樓」大戶 20年暴富傳奇

2019-04-08 08:58

發選舉紅包？長照扣除額 擬每年12萬

2019-04-08 00:42

長照扣除額 有望敗部復活

2019-04-08 00:04

5+2產業對接 吸引力大

2019-04-08 00:04

長照扣除額三大爭議點 尚待釐清

2019-04-08 00:04

新南向 台商投資泰國躍增

2019-04-08 00:03

名家觀點／股臨會召集權鬆綁的利與弊

2019-04-07 23:37

本周指標／IMF恐再下修全球經濟成長

2019-04-07 22:47

郭董要當台灣川普？透過社群媒體與民眾熱絡互動

2019-04-03 11:05

太陽光電廠 加碼投資台南500億元

2019-02-23 23:59
看更多

熱門文章

報稅新制超有感！ 一張圖秒解「這三種人不用繳稅」

2019-04-08 10:33

中華電養金雞 壯大艦隊

2019-04-07 23:11

廖燦昌接第一金董座 財長坦言有對政院「表達意見」

2019-04-08 12:05

去年一整年 勞退領走破千億元

2019-04-08 17:50

個人減稅紅包 三大兩小

2019-04-07 23:46

系列一／純網銀壓境 台新Richart搶先擁抱數位族群

2019-04-08 08:35

六輕台化三廠氣爆 勒令停工

2019-04-07 23:54

發選舉紅包？長照扣除額 擬每年12萬

2019-04-08 00:42

高銀董座想接華南金？韓國瑜：慶富案報告後再說

2019-04-08 16:32

統一發票添小確幸？ 財長：可能增加小額獎項

2019-04-08 10:17

廖燦昌因慶富案下台 黃國昌喊話：不要上任第一金董座

2019-04-08 10:21

長榮航、華航空服員 日支費待遇比一比

2019-04-08 15:09

高市府不放人 張雲鵬接華南金董座生變？財長這樣說

2019-04-08 12:59

台灣史上最大筆！基亞攜手Oncolys創500億日圓授權案

2019-04-08 16:39

高市府卡公股行庫異動？市府：張雲鵬4月24日要報告慶富案

2019-04-08 14:20

PCB廠攻車電 瞄準五大商機

2019-04-07 23:57

亞洲生技大會 迎三個第一

2019-04-07 22:27

卸任一銀總座 鄭美玲：意外，壯志未酬

2019-04-08 11:50

長照扣除額 有望敗部復活

2019-04-08 00:04

防洗錢 金管會盯上虛擬貨幣業者

2019-04-08 00:59

公銀新掌門談願景／彰銀董座 凌忠嫄 重視法遵內控

2019-04-07 23:40

廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22

報稅季節又到了！綜所稅5大變革看過來

2019-04-08 14:35

中華電活化資產 兩開發案今年啟動

2019-04-07 23:10

第一金董座交接 廖燦昌提出「三個溫暖」

2019-04-08 11:35

高銀董事長張雲鵬欲辭 高市府：暫不考慮

2019-04-08 15:16

影／第一金控董總交接 卸任總經理鄭美玲：壯志未酬

2019-04-08 11:54

公銀新掌門談願景／土銀董座 黃伯川 拚土建融企金

2019-04-07 23:40

公股行庫人事地震 蘇建榮：所有董總都是院的決定

2019-04-08 11:04

今年報稅 這三種家庭三種情況下免繳稅

2019-04-08 16:18

5+2產業對接 吸引力大

2019-04-08 00:04

側寫／慶富案跳火坑卻無預警被拔 鄭美玲交接充滿不捨

2019-04-08 13:02

營所稅申報 留意三大變革

2019-04-07 22:29

長照扣除額三大爭議點 尚待釐清

2019-04-08 00:04

長照扣除額擬為12萬元 財長：暫未設排富條款

2019-04-08 11:17

公銀新掌門談願景／華南金董座 張雲鵬 衝刺金融科技

2019-04-07 23:40

韓國瑜：張雲鵬調動至少要議會報告慶富案後才處理

2019-04-08 17:30

反洗錢 虛擬貨幣業被盯上

2019-04-07 23:39

公銀新掌門談願景／第一金董座 廖燦昌 力挺台商融資

2019-04-07 23:40

立委喊有羞恥就別上任 廖燦昌自信接掌第一金董座

2019-04-08 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top