海外資金匯回專法修法達共識 將於11日行政院會通過

2019-04-08 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院今（8）日與民進黨團立委針對海外資金匯回專法進行討論，會中達成共識，確認修法後匯回的資金，享有首年8%、第二年10%的優惠稅率，若進行實質投資，稅率可再減半為4%、5%，採先扣後退。行政院表示，該修法草案將排入11日院會討論、通過。

行政院與民進黨團立委召開行政立法協調會報，針對海外資金匯回管理運用及課稅條例草案、所得稅法第17條修法（長照扣除額）進行討論。行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述指出，行政院與出席的14名立委，會中針對海外資金匯回專法有多所討論。

Kolas指出，本次修法草案已於3月19日向APG題書面報告、溝通，並獲得理解，並在4月2日報入行政院，這次討論獲得諸多立委共識，確定將於11日排入行政院會討論、通過。她補充，最後由行政院院會通過的草案內容，才是最終代表行政院的版本。

Kolas說明，位因應美中貿易戰等諸多國際不確定情勢，以及台商佈局全球的需求，政府為引導海外資金回台，同時促進產業發展、增加就業機會、創造多贏環境，因此回台的資金不得購置不動產，需存入專戶5年，若不進行投資，滿5年後才可分3年各提取1/3資金。

Kolas說明，在修法通過後兩年內匯回的資金，首年稅率為8%、第二年為10%，若進行實質投資，可再減半退回先前課的稅，變成4%、5%，無產業別限制，透過創投、私募股權基金投資重要國家政策產業、5+2產業或長照等其他可能類別，投資範圍將由經濟部擬定後報行政院核定。

Kolas說明，在匯回資金可投資的類別上，至多有5%可自由運用、有25%可進行金融投資如購買股票、政府公債，還有70%進行實質投資，但都不可投資房地產。Kolas說，未從事投資的資金，需存在專戶內5年，若要投資享有優惠稅率，需在匯回資金的5年內提出投資計畫並由經濟部審核通過。

對於資金的限制，Kolas指出，匯回的資金需符合洗錢防治、資恐防制法的規定，需經由國稅局受理後，與銀行進行聯審，若資金申報的文件不實，可處新台幣3,000元至30萬元罰鍰，受理銀行若未依規定辦理、扣稅，比照前者。