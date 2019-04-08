街口支付胡亦嘉遭控違法解雇員工 還嗆「要告就去告」

2019-04-08 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



街口支付執行長胡亦嘉近來爭議不斷，如今又遭指控違法解雇旗下公司全數員工，相關人士更出具紀錄表示，胡亦嘉甚至揚言「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛。」強烈打擊勞工權益。

據了解，「街口網絡股份有限公司」今年3月21日收購客誠科技有限公司（愛評網），街口支付指派的代表人胡亦嘉於3月27日登記成為客誠公司負責人。

多名「前員工」今（8）日聯合指控，胡亦嘉才剛上任後，隨即解雇愛評網16名員工，致使他們生計頓失依靠，解雇過程疑似違反勞基法規定，嚴重傷害勞工合法權益。

據指出，胡亦嘉於3月28日就向三位主管明言，若不放棄原受前雇主勞動契約保障的條件自動離職，他就會讓客誠公司破產，所有員工都拿不到錢。

三位主管不願受此威脅，立即正式回覆胡亦嘉，應依勞務契約依法處理員工留任或資遣事宜。

不料，在未經協商協商及舉證的情況下，胡亦嘉於4月1日晚間9時許，以一封郵件通知八位主管職及所有外勤行銷業務員工「立即開除免職，不予給付任何資遣費與3月份薪資」，開除理由則是「曠職」，且於4月2日下午3時起不得再進入工作場所，完全無視職務特性，以及符合前雇主對於出缺勤的要求。

與此同時，胡亦嘉也在這封信件中指示工程師、IU設計師、財務、客服、產品經理等剩餘的八位員工，要求他們這些和「銷售業務簽約」無直接相關職務的員工，必須在4月14日之前完成被開除的同仁留下的工作項目，如果未能完成，將予以免職。

這些員工則反映，無法同意如此不合理的工作勞務調動，雙方溝通未果，胡亦嘉又於4月2日晚間7時許寫信通知他們，以「不履行勞務」為由開除免職，並且強調「不會給任何錢、要提告就去、廢話這麼多幹嘛」等狂妄言詞。

他們向胡亦嘉喊話，應妥善對待所有愛評會員與合作商戶，同時也將尋求法律途徑，主張雇主應依勞基法支付3月份薪資、資遣費、未休假折抵等，維護勞工應有的尊嚴與權益。

勞動部官員表示，公司若要解雇員工，依法要有預告期並且給付資遣費，這些員工都有到職執行工作，也不符合「曠職」要件。至於工作內容，應依勞資雙方當初簽訂的契約，雇主不得片面變更工作內容。