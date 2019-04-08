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百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

勞動部雙軌訓練計畫倒數 補助企業培訓一人最高3萬元

2019-04-08 15:01經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

為協助在校青年提升技能，勞動部勞動力發展署推動「雙軌訓練旗艦計畫」，109學年度訓練計畫現正受理中，申請期限至4月15日截止；勞動部表示，每年補助學校最高50萬元的訓練輔導經費，另補助事業單位每培訓一人15,000元至30,000元的訓練經費。

勞動部說明，雙軌訓練旗艦計畫是由學校及事業單位共同規劃訓練課程，合作事業單位可透過學科課程及工作崗位輪調，培訓契合企業需求之專業技術人力，讓青年具備公司需要的職能及企業文化認同，提早培訓未來員工並儲備幹部。

勞動部表示，產學合作計畫藉由做中學、學中做的訓練環境，有助縮減青年學用落差，協助青年畢業後順利接軌職場；透過每周在學校及事業單位輪調訓練的方式，讓青年同時扎根理論基礎及產業技能，培訓產業所需人才。

復盛股份有限公司自2014年起與龍華科技大學合作，加入雙軌訓練旗艦計畫的行列，因公司主要產品為空氣壓縮機、冷媒壓縮機、渦卷式壓縮機等，需要許多專業技術人才，每周一至四的訓練期間，公司替訓練生安排了壓縮機設計研發、維修及組裝，進料成品檢驗、機械製圖等工作輪調規劃。

勞動部發展署說明，依產業發展趨勢，滾動修訂雙軌訓練旗艦計畫之訓練職類，以培訓產業所需技術人力，同時也是企業選才育才的捷徑。學生在公司參加雙軌訓練期間，受到完整技術輪調訓練，畢業後除了拿到了學位，更直接獲得公司留任於製造部門，成為在工作上可立即上手的生力軍。

勞動部
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