廖燦昌接第一金董座遭轟 財長坦言：曾向政院表達意見

2019-04-08 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



公股行庫高層人事大地震，其中第一金控董事長一職，由當初因為慶富案下台的前合庫金控董事長廖燦昌接任，引發輿論批評。財政部長蘇建榮今（8）日坦言，在相關人事決定過程，他曾向「院方」表達適當意見；立委也對此痛批，政院不顧金融專業，財長意見還被高層打槍，「這不是政治任命，什麼才是政治任命？」

立法院財政委員會今（8）日聚焦公股行庫人事案，今日走馬上任的廖燦昌成為眾矢之的。立委黃國昌批評，公股行庫在慶富案向政商勢力屈服，上百億元的損失由納稅人負擔，彼此還互相推卸責任，這筆爛帳還沒向國人交代，當初沒有盡到公司治理、專業把關責任的涉案董事長卻又回鍋。

黃國昌詢問，廖燦昌接任第一金董座，是否為行政院長蘇貞昌的決定？蘇建榮僅多次強調，所有公股董總人事案都要報院核定，相關過程行政院和財政部都有討論。

黃國昌表示，蘇建榮具有學者風範，相關決策有為有守，他也很尊重，但今天這個人事案該如何向台灣負責？基本是非在哪裡？

蘇建榮則強調，廖燦昌長年在公股行庫服務，過去在合庫的績效也好。但黃國昌立刻調閱過去相關新聞指出，廖燦昌曾在受訪時無奈坦言，「公股行庫總是要配合」，黃國昌據此質疑，這是哪門子的公司治理與銀行專業？「沒有人冤枉他！」

蘇建榮表示，不知道廖燦昌曾出此言，隨後他也強調，在相關人事案決策過程當中，他有適當表達意見。

黃國昌追問「向誰表達？」蘇建榮直指「院方」，黃國昌聽聞後表示，財政部長已經表達意見，卻還是遭政院高層打槍，「這不是政治任命，什麼才是政治任命？」