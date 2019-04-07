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福衛七號蓄勢待發 15日啟程運送至美國

2019-04-07 14:51中央社 台北7日電

福爾摩沙衛星七號14日將從國家太空中心運送至桃園機場旁華儲公司，15日啟程運送至美國。依太空中心先前發布資料須在發射前69天運送美國，推估發射日可能落在6月下旬。

福衛七號是2010年台美雙方簽署技術合作協定，由科技部所屬財團法人國家實驗研究院國家太空中心（NSPO）與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行，預計今年完成發射。

太空中心14日將舉行啟航儀式，科技部長陳良基、國研院長王永和、國家太空中心主任林俊良等人皆出席，儀式結束後，衛星將運送至桃機旁的華儲公司，15日啟程運送至美國佛州卡納維爾角發射基地。

根據太空中心規劃指出，發射前69天舉行衛星運送活動暨記者會，據此推估可能的發射時間可能落在6月下旬；不過，發射由美方負責，太空中心並未證實。

福七將搭載SpaceX研發製造的獵鷹重型火箭升空。太空中心人員指出，獵鷹重型火箭7日發射阿拉伯衛星，福七排在這次任務之後，將持續關注阿拉伯衛星發射情況。此外，福七運抵美國後還要進行整合測試，時間至少需花一個月以上。

福七將接替福三任務成為太空中最精準的溫度計，由於福衛七號可以同時接受美國GPS和俄國的Glonass全球定位資料，蒐集資料量是福三的3到4倍，氣象預報的準確度可增加10%。收集頻率也更快，福三需花3個小時，福七收集大氣氣象是45分鐘，太空氣象則是30分鐘。

福衛七號也是台美合作以來的最大計畫，福七預期將成為氣象監測、防災、滅災利器，也讓台灣對全球氣候變遷及永續發展議題做出更多貢獻。

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