財經觀點／智慧交通產業 台灣未來的機會

2019-04-06 23:54 聯合報 陸學森（Gogoro執行長）



Gogoro執行長陸學森。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

隨著全球各國陸續訂定汽、機車電動化時程，傳統車廠紛紛投入研發、量產，車輛電動化已是趨勢，而目前消費主力的普通重型電動機車廠商多集中在台灣，因此取得三到五年的領先優勢，接下來產官學應積極攜手合作，台灣不應該錯失電動機車市場。

全球主要國家紛訂車輛電動化年限，荷蘭、挪威二○二五年；中國、印度、丹麥二○三○年；法國、越南、英國二○四○年；台灣以前也舉手說二○三五年車輛電動化，全球各國的時間點都很明確，將有機會創造很大的經濟效益。

再從機車市場的角度來看，台灣每年銷售七十六萬輛、越南三三九萬輛、中國二七○○輛、印度二一五○輛，四個國家加起來每年大概就有六千萬輛的市場，是台灣內需市場的九十倍。

而二○二○年將會是全球車廠往電動車市場傾斜的重要一年，特斯拉走在前頭，創造許多新的科技，帶動非傳統車廠的改變，福特日前也計畫要推出十六輛純電動的車輛，連福特這麼傳統的公司都宣布要朝電動化的方向前進，全球已經開始改變了，並且開始變得更好。

那麼台灣的機會在哪裡？台灣每年汽、機車產業產值高達七千億元，其中汽車零件占比百分之三十三、車用電子百分之二十九、汽車整車百分之二十四、機車整車百分之八、機車零件百分之七，在台灣創造二十八萬個工作，而台灣最厲害的就是機車產業及ICT產業，兩個結合在一起就是智慧交通產業，這就是台灣未來的機會。

回過頭來說Gogoro，我們並非一家獨占公司，而是希望台灣整個電動機車產業都受惠，外界都說我們是電動機車公司、能源網路公司，但實際上我們是生態系公司，作為一個平台角色，讓其他公司借助技術發展不同的電動機車產品、協助供應商轉型為電動機車產業，讓整個產業生態系更加茁壯。