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北市擬徵空屋稅 專家：想掩蓋三大失敗政策？

2019-04-06 11:47經濟日報 記者游智文╱即時報導

為救東區，台北市政府擬針對房屋、店面空置逾一年，課徵空屋稅，稅率將高於擁多屋的房屋稅率3.6%。吉家網不動產董事長李同榮質疑，北市課空屋稅是不是想掩蓋市府三大失敗政策缺失。

第一個缺失，社會住宅推行不力。柯文哲上任時喊出四年興建兩萬戶，但隨著時間一路下修，現打出課徵空屋稅，空屋可移轉社宅為由，推卻政見失靈責任。

第二，空屋移轉社宅政策失敗。目前的空屋移轉8萬戶政策，中央地方連袂跳票，現在想以空屋稅達空屋移轉社宅的目標。

第三，對傳統商店空置無所對策。雖然北市府已著手研究成立「商圏輔導組織」，但組織未成立，方案也未提出，現在就要用稅制防堵，似乎想便宜行事。

李同榮表示，台北市政府近日提出「空店稅」被外界一再打臉未對症下藥，近日提出空屋稅，其實是擴大空店稅課徴範圍的2.0版，他認為官員的腦袋似乎只有「重稅」防堵，完全沒有對症下藥。

李同榮指出，北市府提空屋稅的核心觀點是認為房屋的本質並非囤積，希望透過空屋重稅，將空屋轉入有需求的租賃市場或銷售市場，強化社會資源的合理使用，避免囤積房產哄抬租金影響產業發展。

但北市府的核心觀點根本偏離市場機制，只靠稅制防堵既不治標也不治本。市府認為空屋重稅能將空屋移轉至租賃市場，但課空屋稅只會逼空屋流入銷售市場，不可能流入租賃市場，因持有者動機不同丶持有者大多為中大坪數空間也與市主要需求不同，對避免租金上揚無濟於事。

李同榮認為，空屋稅除了效果有限，目前多屋者已有囤房稅伺候，若是空屋再加上空屋稅，是否重複課稅？還是政府項莊舞劍意在沛公，只想行「坐收稅金」之實？

李同榮表示，北市府提出空店稅已經備受外界質疑打臉，市府擴大空店稅範圍擬課徴空屋稅，簡直是空店稅2.0版，既然1.0版行不通，再進階2.0版也是徒勞無益，從市場實務機制觀點，既不治標更無法治本，北市府應三思而行。

記者游智文／攝影
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