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時代雜誌：川普為求美中貿易協議 擱置對台軍售

僅1成6上班族請育嬰假 傳產製造業不敢請

2019-04-06 07:09聯合報 記者張語羚╱即時報導

1111人力銀行調查，已生育過的上班族當中，僅16.52%申請過育嬰假，高達3.48%坦言不曾申請過育嬰假，交叉分析後顯示，泛金融業的「工商業服務」從業人員申請育嬰留職停薪比例居各產業之冠，而「懼請」育嬰假比例最高的產業則為「傳產/製造」。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，金融業為鼓勵銀行員工結婚、生育，包括華南銀、第一銀、玉山銀的生育補助津貼，最高給到一胎10萬元，更有祭出彈性工時，以協助新手父母度過非常時期，也能藉此避免員工被迫回歸家庭而流失人才。

李大華說，因為金融機構員工數眾多，體制健全，職務代理人制度完備，員工相對比較「敢請」育嬰留停，反觀傳產製造從業人員，受限於公司規模，經常一人身兼多職，每位員工都必須要具備產能及效益，一旦貿然請長假，公司必然得立刻補人，員工擔心復職會有「回不去」的風險，以致於從事傳產製造業，成為「懼請」育嬰假產業之首。

而16.52%申請過育嬰假的上班族中，申請主要原因不外乎自己照顧孩子心較放心（73.1％）、找不到合適人選照顧孩（41.43%）及保母費/托嬰費太昂貴（41.39%）等。

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