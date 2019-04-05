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太強大！營造老闆「撩落去」 百日考上土木技師

加拿大鋼板採3年關稅配合 經濟部：不利我國外銷

2019-04-05 22:24聯合報 記者張語羚╱即時報導

加拿大國際貿易法庭公佈7類進口鋼品全球防衛措施產業損害調查報告，建議碳鋼鋼板、不鏽鋼線材應採取3年關稅配額制。經濟部貿易局今天表示，加拿大鋼板產品我國最大出口市場，但不銹鋼線材並非台灣主要出口市場，若日後加拿大對鋼品採行關稅配額，且排除我國以外之部分國家，將不利台灣相關產品輸加。

加拿大國際貿易法庭調查結果指出，碳鋼鋼板、鋼筋、石油管、碳鋼熱軋鋼捲、彩塗產品、不銹鋼線材、碳鋼盤元等7類全球進口鋼品，其中碳鋼鋼板及不銹鋼線材之進口激增，造成加國國內產業嚴重損害；建議對前開碳鋼鋼板及不銹鋼線材採行關稅配額，保護國內產業，並可能採行對特定國家配額方式；建議與加國簽訂FTA國家，例如美國、智利、墨西哥、以色列、韓國等國不適用前開關稅配額措施。

詳細建議包含，碳鋼鋼板（用於家電、汽車零組件、船板，屬於美國232鋼鐵國安措施及部分歐盟鋼品防衛措施範圍）3年關稅配額，第1年給予10萬噸免稅配額，配額外加增20%關稅，其後逐年免稅配額量增加10%，配額外關稅減少5%。

不銹鋼線材（用於直棒、扣件、零組件，屬於美國232鋼鐵國安措施產品）3年關稅配額，第1年給予2,800噸免稅配額，配額外加增25%關稅，其後逐年免稅配額量增加10%，配額外關稅減少10％。

貿易局指出，依據我國海關統計，加國為上述鋼板產品我國最大出口市場（全球出口占比35.44%），而加國並非我國不銹鋼線材主要出口市場（3.01%）；倘日後加國對於前開鋼品採行關稅配額，且排除我國以外之部分國家，將不利我相關產品輸加。

貿易局也說，我方已於本案調查期間透過提交書面意見方式表達立場，並派員出席公聽會蒐報資訊。倘若本案加國最終採行國家配額，本部將持續與相關公協會密切關注配額計算方式，並依WTO規定保留向加國提出諮商要求之權利，以維護我商出口。

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