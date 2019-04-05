解決台商回台缺地 地方工業區容積大解禁

2019-04-05 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



地方工業區容積將解禁！解決台商回台工業地缺地問題，政院已拍板「都市型工業區更新立體化」將擴大適用，經濟部已在3月底將方案報院。依經濟部工業局規畫，該方案擴大適用限定為製造業，地方政府將可自行依需求20%容積獎勵內自訂標準，以提高地方吸引目標產業之誘因。

「都市型工業區更新立體化」原僅限政府編定開發44個工業區及科學園區，製造業一律須以新增投資額（每公頃至少投資6億元）來取得15%容積，另外強化能源管理可再獲得5%容積，合計20%。未來，此20%容積之取得，要搭配哪些項目和標準，將授權地方政府決定。

據了解，工業發達的桃園市因要轉型為營運中心，因此主張將「營運中心」納入配比，例如，在此工業區設營運中心，可取得12%容積，能源管理提高到8%。官員不諱言指出，營運中心投資金額將遠低於工廠投資，桃園市此舉已實質降低業者投資門檻，卻可取得更多容積。

而新北市政府則仍將以投資為主，目前以投資取得15%容積將擴大，例如擴大到18%，能源管理換容積占比就會下降，例如2%。

政院決定「都市型工業區更新立體化」擴大到現行303個地方政府劃設、開發都市計畫工業區，包括位在都市計畫區的特種、甲種、乙種工業區都可適用，總面積約有2.15萬公頃。預計新北市、桃園市等受益最多。

依工業局規畫，擴大方案仍限定基準容積須在240%以下工業區才能適用，製造業者若符合新增投資、加強能源管理等條件，可放寬到法定的1.2倍，亦即可取得20%容積獎勵；業者若再繳回饋金或捐贈樓地板，最高可達法定容積1.5倍，相當容積率最高可達360%。

未來都市型工業區更新立體化未來擴大實施，經濟部相當堅持，業者要取得20%容積獎勵，必須要有新增投資，而且限定製造業才可適用；至於20%的項目和標準，則將由地方自訂。另外，業者繳納回饋金或捐贈樓地面板可取得30%容積部分，地方政府亦可自行決定是否跟進，若跟進，空間及回饋金也歸地方政府所有。