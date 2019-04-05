工業區立體化擴大適用 北部乙種工業區大利多！

2019-04-05 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



政院已拍板「都市型工業區更新立體化」未來擴大適用，預估乙種工業區受惠最大，也最受到關注。

「都市型工業區更新立體化」方案擴大適用後，官員預期，新北市、桃園市和台中市會較有立體化需求，中南部需求少。

官員進一步解釋，中南部縣市要的是新興工業區開發，而且中南部工業區多往平面發展，蓋的樓層也不高，對立體化興趣不高。

「都市型工業區更新立體化」現僅適用於工業局及科技部編定開發44個工業區或科學園區，未來將擴大到地方政府劃設303個工業區，包括特種、甲種、及乙種工業區。

官員解釋，在擴大適用後，特種工業區、甲種工業區多為重汙染產業，占地龐大，如儲槽，此類工業區鮮少在都市計畫區裡，即便在都市計畫區裡，也不會在乎容積率問題，因此也不會申請立體化；會提出立體化申請，將主要是乙種工業區；而新北市有最多乙種工業區。

乙種工業區進駐產業多屬汙染性較低，且全台數量最多，乙種工業區還允許如商業區等土地使用分類，因此常被轉作為興建乙工住宅；因此，都市型工業區更新立體化之擴大適用，等於是為乙種工業區容積解禁，若未做好管理，也易成為容積釋出之管道，進而引發炒作工業區土地之疑慮，因此最受到外界關注。