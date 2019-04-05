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菲國市場灘頭堡 菲律賓台灣形象展11月將在納卯市登場

2019-04-05 19:57聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

2019年菲律賓台灣形象展即將於11月8日至9日在納卯SMX Convention Center首度辦理，擁有170萬人口的納卯(Davao City)是菲律賓南部民答那峨島最大、最重要的樞紐城市。貿協表示，歡迎台灣廠商一起前往拓展商機。

現任菲律賓總統杜特蒂在當選菲律賓總統之前，曾任納卯市長達20年以上，治理期間納卯吸引大量的外資投入，使得納卯成為菲律賓南部的製造與觀光重鎮。

納卯也是菲律賓出口農漁產品的重要城市，該市的椰子和香蕉出口全國第一，在當地政府極力建設納卯成為菲律賓的農產中心、並促進農、漁業往高質化發展的目標之下，納卯是台灣農漁科技、食品加工、包裝等產業廠商進入菲律賓市場最重要的灘頭堡。

根據菲律賓國家經濟發展部門（NEDA）的統計，2011-2015年納卯的平均經濟成長率為7.1％，高於菲律賓整體經濟成長率5.9％，未來預計經濟成長率將在2022年前提升至10.5％-11％，經濟成長十分快速。

除了經濟發展以外，呼應杜特蒂上任以來的Build Build Build政策，菲律賓正加緊腳步推動全國各地的基礎建設，納卯作為帶動區域經濟發展的核心，當地政府已計畫擴建當地機場、碼頭以及納卯灣的區域連結道路以提升經濟效率。當地火熱的私人住宅、度假中心、購物中心等營建產業也成為當地產業發展的重要支柱，是當地政府極力吸引外資投資的重點項目。

納卯除了是地區經濟重鎮以外，也名列菲律賓移居城市之列，許多觀光客來到納卯體驗宜人的自然景致，與觀光相關的服務設施與投資如雨後春筍般在納卯設立。

除了觀光以外，納卯政府也將健康運動產業列為重要的投資與發展項目。呼應當地經濟、環境永續發展的趨勢，納卯也選定綠色產業如廢棄物管理、綠色能源如生質能源、太陽能、風力等產業作為當地製造業下一階段的發展目標。

2019年菲律賓台灣形象展首度移師納卯舉辦，將結合當地產業發展所需與台灣產業與文化，向當地買主與民眾展示台灣的軟硬實力。目前主要徵集農漁科技、綠色產業、健康休閒、智慧醫療和美食文化的台灣廠商參展，貿協表示，台灣廠商6月14之前報名還可享有早鳥優惠。

圖為菲律賓納卯市。本報資料照片
圖為菲律賓納卯市。本報資料照片
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