勞基法新制上路才滿周年 一拖拉庫行業申請例外彈性

2019-04-04 21:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



《勞基法》新制上路才剛屆滿一年，經濟部開始為產業爭取適用《勞基法》彈性。繼將爭取電子零組件等11項製造業接急單免七休一之後，經濟部將向勞動部爭取，包括11項製造業、批發業、零售業、及天然氣業等，於天災事變、突發事件處理等期間，可適用輪班換班間隔8小時之彈性。

《勞基法》新制（第34條第2項）明訂，勞工輪班換班至少應有連續11小時之休息時間。但因工作特性或特殊原因，經勞動部同意，得變更休息時間不少於連續8小時。換言之，經濟部爭取上述行業將爭取於天災事變、突發事件期間，適用第34條第2項之例外。

目前勞動部公告可適用輪班間隔8小時，僅有台鐵、台電、中油、台糖、台水等國營公用事業，主要是為提供公共服務或便於天災事變或突發事件之搶修。

然而，發生天災事變或突發事件，需要搶修的不會只有國營事業，經濟部這波爭取在「天災事變或突發事件」情況下，輪班間隔8小時，有望大幅擴大適用到民間公司。

經濟部官員舉批發零售業為例，天災發生時，有些員工無法到勤，但門市、商品、設備毀損，需及時清理、搶修並恢復營業，以提供民生物資等，因此有必要讓部分出勤員工適用輪班換班之彈性。

經濟部將向勞動部爭取適用輪班間隔縮短為8小時的11項製造業，包括：印刷電路板、電子零組件、金屬製品、機械設備、電線電纜、玻璃、水泥及混凝土、塑膠製品、印刷及其輔助業、黏土建築材料、食品等。