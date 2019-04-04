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這個產業不妙！工會反對接急單免七休一、縮短換班間隔

2019-04-04 21:43經濟日報 記者江睿智╱即時報導

電腦電子產品及光學製品製造業因工會反對，這波將不被納入適用免七休一、及縮短輪班間...
電腦電子產品及光學製品製造業因工會反對，這波將不被納入適用免七休一、及縮短輪班間隔之彈性。 美聯社
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經濟部近期將向勞動部爭取，包括電子零組件等11項製造業接急單時可免七休一、以及在天災事變、突發事件時，輪班換班間隔可縮短為8小時等，此舉有助於增加產業營運彈性；當各業期待勞動部點頭之際，惟電腦電子產品及光學製品製造業獨涙垂，這一波確定將無法適用《勞基法》彈性。

經濟部已陸續召開上述行業勞資溝通會議。值得注意的是，電腦電子產品及光學製品製造業因工會反對，這波將不被納入適用免七休一、及縮短輪班間隔之彈性。

針對縮短輪班間隔，據了解，電腦電子產品及光學製品製造業工會則主張，現行《勞基法》第32條、40條可資運用，因此認為沒有需要將勞工輪班間隔休息時間由11小時縮短為8小時。

《勞基法》第40條是明訂，因天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，得停止勞工之休假（包括例休、國定假日、特休假），但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息；亦即要給加班費、並給補休。

《勞基法》第32條是規定延長工時，雇主經工會或勞資會議同意後，得將工時延長之，每日可加班4小時，一個月不得超過46小時，但雇主經工會或經勞資會議同意後，一個月不得超過54小時，每三個月不得超過138小時。

勞動部提醒，《勞基法》第32條、40條與輪班間隔縮短，係屬不同彈性，前者無法涵蓋後者的需求。也就是說，即便靠加班、停休，當天災事變或突發事變時緊急搶修時，恐仍無法調度足夠人力。雇主若要適用縮短輪班休息之彈性，須報勞動部公告之。

勞基法勞動部
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