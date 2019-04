遶境起駕前夕 台灣媽祖傳入圍艾美獎

2019-04-04 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部觀光局與美國公共電視網(PBS)熱門旅遊節目Joseph Rosendos Travelscope聯合製作《台灣媽祖與馬祖》(Taiwan Matsu Festival and Islands)旅遊節目,就在一年一度媽祖遶境進香活動即將起駕之際,傳出入圍第46屆日間創意藝術艾美獎(The Daytime Creative Arts Emmy Awards)的生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導(Outstanding Directing for a Single Camera Lifestyle, Culinary, Travel or Educational and Informational Program)提名的喜訊,這是繼《台灣燈會》、《台灣鐵路大冒險》與《台灣澎湖群島》的精彩作品後,再一次證明台灣觀光在地特色具有在國際發光的深厚潛力。

Joseph Rosendos Travelscope於2017年來台參加媽祖遶境及進香活動,採訪民俗宗教教授林茂賢老師,前往馬祖探尋媽祖文化,製作《台灣媽祖與馬祖》專題報導,主持人羅森度深入淺出介紹台灣民間信仰媽祖文化與馬祖的關係,將「大甲媽祖文化節」與「媽祖在馬祖」作巧妙連結,走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嚐地方美味;該節目已於2018年4月於北美地區播映。

羅森度興奮地回憶第一次參加大甲媽祖遶境及進香時,不僅跟隨著媽祖走訪台灣的沿海鄉鎮,看到浩蕩的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊,以及看到成千上萬信眾一步一腳印地追隨媽祖的步伐,他說,只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力,深刻體會台灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面」。

羅森度並在節目的結語感性表示,「媽祖不只是存在台灣人民心中,更是無所不在庇祐眾生」。在大甲媽祖起駕前獲得艾美獎提名的喜訊,羅森度開心的表示「讓我們一起歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。」