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遶境起駕前夕 台灣媽祖傳入圍艾美獎

2019-04-04 11:37經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendos Travelscope聯合製作《台灣媽祖與馬祖》(Taiwan Matsu Festival and Islands)旅遊節目，就在一年一度媽祖遶境進香活動即將起駕之際，傳出入圍第46屆日間創意藝術艾美獎（The Daytime Creative Arts Emmy Awards）的生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導（Outstanding Directing for a Single Camera Lifestyle, Culinary, Travel or Educational and Informational Program）提名的喜訊，這是繼《台灣燈會》、《台灣鐵路大冒險》與《台灣澎湖群島》的精彩作品後，再一次證明台灣觀光在地特色具有在國際發光的深厚潛力。

Joseph Rosendos Travelscope於2017年來台參加媽祖遶境及進香活動，採訪民俗宗教教授林茂賢老師，前往馬祖探尋媽祖文化，製作《台灣媽祖與馬祖》專題報導，主持人羅森度深入淺出介紹台灣民間信仰媽祖文化與馬祖的關係，將「大甲媽祖文化節」與「媽祖在馬祖」作巧妙連結，走訪大媽祖神像、芹壁聚落、八八坑道、藍眼淚、戰地風光及品嚐地方美味；該節目已於2018年4月於北美地區播映。

羅森度興奮地回憶第一次參加大甲媽祖遶境及進香時，不僅跟隨著媽祖走訪台灣的沿海鄉鎮，看到浩蕩的陣頭、報馬仔、彌勒團、太子團、執事隊，以及看到成千上萬信眾一步一腳印地追隨媽祖的步伐，他說，只有親眼見證才能感受那股凝聚民心的龐大力量及媽祖魅力，深刻體會台灣人民的互助、關懷與人性的溫暖善良面」。

羅森度並在節目的結語感性表示，「媽祖不只是存在台灣人民心中，更是無所不在庇祐眾生」。在大甲媽祖起駕前獲得艾美獎提名的喜訊，羅森度開心的表示「讓我們一起歡迎媽祖到美國參與頒獎典禮。」

觀光局長周永暉局長說，今年台灣能再次入圍這項美國電視界最高榮譽的艾美獎提名，對我們致力推廣Tourism 2020永續旅遊是正向的肯定。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處大使朱文祥指出，台灣擁有豐厚的自然資源、文化底蘊、濃厚的人情味與利他精神，這次旅遊節目能入圍艾美獎是對台灣的肯定。

交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendos...
交通部觀光局與美國公共電視網（PBS）熱門旅遊節目Joseph Rosendos Travelscope聯合製作《台灣媽祖與馬祖》(Taiwan Matsu Festival and Islands)旅遊節目，傳出入圍第46屆日間創意藝術艾美獎的生活美食旅遊暨教育資訊節目類最佳單機指導提名。　圖／觀光局提供
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