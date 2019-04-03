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國道1號五股交流道增設出入口匝道 工程可望縮短至五年

2019-04-03 18:15經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

清明連續假期在即，行政院長蘇貞昌今（3）日視察國道1號五股交流道改善增設北出及北入匝道工程規畫情形；新北市長侯友宜表示，新北市政府將與中央協力，加速全案推動，整體工期可望由七年縮短為五年；而新北市交通局將配合高工局等單位，研擬交通維持計畫等施工配套，將交通衝擊降至最低。

侯友宜說明，國道1號五股交流道壅塞問題嚴重，今年1月曾視察壅塞情況最嚴重的新五路與楓江路口，並尋求交通部、高速公路局及公路總局等單位協助，中央亦快速回應同意增設五股交流道北出及北入匝道；今日陪同視察工程，盼中央加速流程，待高速公路局畫設路權範圍後，新北市府將儘速辦理都市計畫變更、用地徵收等作業，整體工期可望由七年縮短為五年，讓地區民眾免於塞車困擾。

此外，侯友宜指出，針對工程期間匝道口封路，恐將對五股交通動線造成影響的疑慮，相關單位看法不一致的部分將再開會檢討；而在交通維持計畫部分，新北市交通局將配合高工局等施工單位，將交通衝擊降至最低。

新北市工務局說明，五股新五路為台64、65及台1線與進出國道之主要聯絡幹道，五股交流道又兼具地區及系統交流道的功能，導致大量車流匯集新五路，而台65線卻未與國道1號銜接，導致往返高、快速道路車流須下平面道路，皆透過新五路銜接，車流嚴重交織，影響新五路服務水準及衍生行車安全等問題。

根據新北市府和中央共同研議的解決方案，增設五股交流道北出及北入匝道預期完工後，未來可使台65線車流直接進入國道北入匝道，國道北出車流也能直接於中港西路、中港南路下地往新莊及台1線續行，不必受楓江路口號誌化影響，恢復交通道路短、中、長程之串聯功能，並簡化整體交通動線，減少車流交織。

新北市政府交通局補充，五股交流道增設北入及北出匝道案，歷經七次審查，高公局於去年7月17日召開審議會決議有條件通過，交通部並於11月13日函復原則同意辦理，行政院則108年3月15核復；全案工程總經費13.87億元，後續將由高公局辦理工程規劃設計與匝道工程施作。

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