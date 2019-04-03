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誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

滬指漲1.2%返3200關 收一年新高

2019-04-03 17:41聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸股市今天震盪走高，上證指數收漲1.24%，重返3200點關口，連續第4日拉漲，並創一年來的新高。市場交投活躍，兩市成交合計人民幣9334億元。

據香港信報財經網，上證指數今早低開17點後，受中國服務業PMI升至14個月高的消息刺激，早盤止跌回升，午後升幅擴大，收盤報3216點，上漲39點漲幅1.24%，最高達3219點，上漲42點漲幅1.34%；最低3152點，跌24點漲幅0.77%，成交人民幣4426.22億元。

深成指亦低開高走，收市報10340點，升80點漲幅0.78%，盤中最高10350點，升90點漲幅最大0.88%；最低10166點，跌93點漲幅0.91%，成交人民幣4907.77億元。

滬深300指數報4022點，漲50點或1.28%；創業板指數報1768點，升14點或0.8%。

各板塊幾乎全線上升，半新股漲逾3%；水泥、金融、煤炭股漲逾2%；鋼鐵、石油、房地產股漲逾1%；電力、化工、有色金屬股亦靠穩；僅得釀酒、發電設備股偏軟。

財新/Markit公布，中國大陸3月服務業採購經理指數較上月大增3.3個百分點至54.4，創14個月來新高；綜合PMI升2.2個百分點至52.9。

上證指數收漲1.24%，重返3100點關口，連續第4日造好，創一年的新高。（路透...
上證指數收漲1.24%，重返3100點關口，連續第4日造好，創一年的新高。（路透資料照片）
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