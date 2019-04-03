媒體偏頗報導鼓吹違法 內政部要送NCC處置

2019-04-03 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



國人前往中國大陸擔任社區主任助理，違反兩岸條例規定，內政部日前確定開罰；針對特定媒體去年以來偏頗報導，刻意誤導國人觸法，內政部也嚴厲譴責，強調將送國家通訊傳播委員會（NCC）查處。

據了解，內政部劍指的國內媒體，自去年6月以來多次報導相關職務訊息，並且為其「消毒」，指稱國人赴陸擔任社區主任助理並不違法。

內政部次長陳宗彥今（3）日重申，國人前往中國大陸擔任村（居）民委員會副主任、執行主任或主任助理等，已違反兩岸條例規定。

以日前遭內政部開鍘的國人李佩珍、符坤龍為例，赴陸擔任社區主任助理，此類職務已經明確違反兩岸條例第33條第2項規定，不得擔任經陸委會告禁止的中國大陸黨政軍機關（構）、團體職務，裁罰無涉工作項目及內容。

陳宗彥強調，台灣是民主法治的國家，但在1992年即制定兩岸條例，國人從事兩岸各項交流活動，皆應遵守兩岸條例及相關法令的規範，特別呼籲國人切勿以身試法；若已擔任違反兩岸條例的相關職務，則應主動離任並配合調查。

內政部官員指出，國內有特定媒體從去年6月迄今，持續偏頗報導超過30篇以上，其中包括影音新聞，刻意誤導台灣人民觸法，應受社會公評，相關報導違反新聞倫理，內政部將主動送請國家通訊傳播委員會查處。