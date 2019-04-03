2012年領勞保年金者有福了！5月起一年可多領上萬元

2019-04-03 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



2012年請領勞保年金的人有福了，根據主計總處公布資料顯示，自2012年起至去年累計消費者物價指數增幅已達5.1%，超過調高勞保年金法定數據的5%，勞動部可望依規定，自下月起調高2012年當年請領老年、失能及遺屬三大年金者的請領金額，調幅若以5.1%計算，以2012年老年年金平均請領金額1萬6,022元計算，平均每月增加817元，一年可多領近萬元，非常可觀。

這是勞保年金2009年上路以來第四次調高年金，受惠人數高達13.5萬人，是歷年最多。

勞保自2009年新增年金制，年滿61歲，年資15年以上，退休時可按月領取年金。另外為確保勞保年金請領者實質購買力，勞保條例規定，正在領取年金給付（含老年年金、失能年金及遺屬年金）者，自其請領年度開始計算，當消費者物價指數累計成長率達5%時，應依該成長率調高年金給付金額，自每年5月調整，6月入帳。

勞保局表示，自2009年、2010年、2011年開始請領年金民眾，已分別於2014、2015、2017年5月調高三次，調整額度分別是5.2%、5.45%及5.1%。

據了解，雖然主計總處下周二才會公布2018年底最新CPI，但根據主計總處1月底公布的初估數字，2013年至2018年CPI增幅已達5.1%，因此勞保局可望進行第四次調高作業，調高2012年開始請領老年、失能及遺屬年金金額。

勞保局表示，確切調整金額及人數必須待主計總處公布最新數據後，報請勞動部才能核定。

2012年勞保年金平均請領金額為1萬6,022元，若以5.1%計算，平均調高817元，一年多領9,804元。若以月領2萬元勞工而言，則每月可增加1,020元；若是月領2.5萬元，則可增加1,275元，月領金額增加為2萬6,275元。