四大勞保職災津貼補助 5月起同步調高5.14%

2019-04-03 13:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部根據主計總處公布消費者物價指數初（CPI）計算，2018年較2012年累計增幅已達5.14%，勞工四大職災津貼可望自5月起全部調升5.14%，失能生活津貼若屬失能最高等級由每月8,200元增加為8,650元，看護補助由1萬1,700元增加到12,300元，職業訓練生活津貼由14,050元增加為14,800元，增加750元最多。每年近2萬人次皆可受惠。

此波調整後，將是職業災害勞工職災津貼自2002年上路後，第三次調高津貼金額。

職災津貼是補目前勞保職災各項年金不足，讓因為職業病或職災而受傷導致失能，喪失部分或全部工作能力的勞工，可以按月領取各項生活津貼，保障基本生活。各項津貼加保職災勞工最多可領五年，未加保職災勞工最多可領三年。

現行職業災害勞工補助及核發辦法明定，各項職災津貼及補助在消費者物價指數累計調幅超過5%時，應根據成長率調整。

勞動部職業安全衛生署表示，由於2018年較2012年累計增幅已達5.14%，因此各項職災津貼及補助將同步調整。預計下周經法規會審查通過後，自5月起調高。

職安署表示，目前職災津貼共有四項，若以5.14%調幅計算，各項職災津貼調整金額為，職業病生活津貼最高等級每月原為8,200元增加為8,650元，若屬2-7等級，則由現行5,850元增為6,200元。若是較度失能等級職災勞工，接受職業訓練回歸職場，職訓期間可改領職業訓練生活津貼，每月由現行的14,050元增加為14,800元；看護補助則由現行1萬1,700元調高為1萬2,300元。

職安署表示，由於現行法令只規定職災津貼根據CPI成長率調整，但是未訂定調整時間，因此此次將同步比照勞保條例做法，於辦法中增訂調整金額自5月起適用。修法之前今年仍比照勞保年金跟著物價指數調整做法，於5月起調高。

職安署統計，現行每年請領各項職災津貼及補助人次為19,000人次。