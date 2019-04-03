調查：夫妻月薪近7萬元 才敢生一個孩子

2019-04-03 13:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



低薪資、高物價讓上班族苦不堪言，少子化儼然成為國安危機。根據人力銀行業者最新調查，上班族若計劃生育下一代，夫妻合計月薪平均要達69,366元，才養得起一個孩子。

根據1111人力銀行調查顯示，上班族認為最為急迫的五大育兒困擾，包括薪水低養不起、物價高、家庭職場兩頭燒、公托名額少及育兒政策配套不完善。

若以身份交叉分析，已婚未生育受訪者的育兒門檻最高，夫妻合計收入要達87,281元才敢生孩子；而單親爸爸的育兒門檻最低，認為夫妻所得51,250元就養得起孩子。

調查也指出，有高達92.76%受訪者需要負擔家計，平均月收入的56%必須用來支付開銷，若以此次調查中的個人平均收入34,468元推估，每月至少要拿出19,302元，必須全數扛下經濟重擔者也占13.57%，僅有7.24%受訪者完全不用負擔家計。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，從本調查可以窺見，受訪上班族普遍感受到「低薪資」與「高物價」，已經成為生育動力的絆腳石，愈來愈多人寧願尊崇單身主義。

又從育兒的經濟門檻可看出，已婚未生育的上班族，對於育兒的自我設限最高，認為夫妻必須具備紮實的經穩基礎才敢生孩子，而單親爸爸在育兒態度上，其實不乏有來自父母的經濟奧援或是人手協助，因此認為夫妻合計收入只要有51,250元就已足夠。

至於子女數與幸福感是否呈現正比？本次調查顯示，整體幸福指數52.4分仍「不及格」，透過交叉分析發現，以獨生子女的父母幸福感最低（53.3分），而三寶父母的幸福感最高（64.8）。