五大育兒困擾 讓上班族直言「不敢生」

2019-04-03 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣人口老年化、少子化問題日趨嚴峻，去年新生兒數以18萬1,601人創下八年來最低紀錄，生育率持續下探，究其緣由，上班族深受五大育兒困擾影響，直言根本「不敢生」。

根據1111人力銀行調查顯示，上班族認為最為急迫的五大育兒困擾，依序為薪水低養不起（64.90%）、物價高（56.80%）、家庭職場兩頭燒（51.70%）、公托名額少（49.90%）及育兒政策配套不完善（48.90%）。

進一步詢問生育過的上班族，僅16.52%申請過育嬰假，主要原因不外乎自己照顧孩子較放心（73.10%）、找不到合適人選照顧孩子（41.43%）及保母費／托嬰費太昂貴（41.39%）等，可見托育問題確實是讓大家「意興闌珊」的一大因素，另有高達83.48%受訪者坦言不曾請過育嬰假。

根據交叉分析顯示，以泛金融業的「工商業服務」從業人員，申請育嬰留職停薪比例居各產業之冠，而「懼請」育嬰假比例最高的產業則為「傳產／製造」

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，金融業為鼓勵銀行員工結婚、生育，包括華南銀、第一銀、玉山銀的生育補助津貼，最高給到一胎10萬元，更有祭出彈性工時，協助新手父母度過非常時期，藉此避免員工被迫回歸家庭而流失人才，也因金融機構人數眾多、體制健全，職務代理人制度完備，員工相對比較「敢請」育嬰留停。

反觀傳產製造從業人員，受限於公司規模，經常一人身兼多職，每位員工都必須要具備產能及效益，一旦貿然申請長假，公司必須立刻補人，員工擔心復職會有「回不去」的風險，以致從事傳產製造業的上班族成為「懼請」育嬰假產業之首。

1111人力銀行調查也指出，政府釋出的育兒措施中，以2~5歲公幼免學費（53.30%）、育嬰留職停薪津貼（51.80%）、育兒津貼每月2,500元（34.90%）、準公共化私托及保母每月6,000元（28.60%）及3歲以下彈性工時（28.50%）最受到上班族肯定。

李大華表示，行政院去年推出的「準公共化」托育政策，以擴大公幼為主軸，並輔以私幼準公共化及育兒津貼等機制，包括政府去年8月起，針對六都以外的15縣市推動準公共化幼兒園，家長將小朋友送托的和符合要件的私立幼兒園，每月學費最高不得超過4,500元。

加入的私立幼兒園僱用的教師及教保員每月薪資不得低於29K，意在減輕家長負擔，並提供更多元教育環境。

李大華補充，根據行政院性別平等會資料庫統計，近八年申請育嬰留職停薪津貼件數，從2009年的109,861件成長至2017年的460,492件。