雙薪家庭需求多 保母人數七年來翻了不止一倍

2019-04-03 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台北市某托嬰中心李姓男嬰午睡猝死，警方調閱監視器查出，廖姓女保母側躺抱住男嬰哄睡，不排除她睡著後重壓男嬰導致窒息死亡。聯合報記者李奕昕／翻攝 分享 facebook 隨著社會型態改變，雙薪家庭愈來愈普遍，托育需求也隨之增加。根據統計，俗稱「保母」的居家式托育服務人員人數，近七年來成長2.3倍，但平均而言，每位保母仍須照顧1.3名兒童。

為減輕民眾育兒負擔，政府積極強化托育服務政策，於2012年放寬居家式托育服務的托育人員資格，吸引許多親屬照顧者加入居家托育服務。

根據衛生福利部統計，2018年底從事居家式托育服務的托育人員計5.5 萬人（其中親屬托育者占51.9％），收托人數7.3萬人，分別較2011年底成長2.3倍及1.9倍，平均年增18.7％及16.3％；平均每位托育人員照顧1.3名兒童，則較2011年底減少0.3人。

機構式照顧服務方面，近年托嬰中心所數及收托人數逐年擴增，2018年底全國托嬰中心為1,031所，較2014年底增加372所，平均年增11.8％；實際收托人數2.7萬人，也較2014年底增加1.2萬人，平均年增15.7％。

若按經營主體區分，我國托嬰中心仍以私立為主，2018年底計852所，占比超過八成，相較於2014年底增加265所，但占比下滑6.5個百分點。

公辦民營部分，2018年底共179所，較2014年底增加107所，占比則由10.9％增至17.4％。

儘管愈來愈多人投入保母行列，但現行保母證照考試資格為年滿20歲，此前曾有立委反映，技職體系學生18歲就畢業，卻不能馬上「學以致用」，因此主張下調保母考照年齡門檻。