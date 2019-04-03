商業服務業景氣預測連三月回升 春燕探頭但動力尚不足

2019-04-03 11:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今（3）日公布最新「商業服務業」景氣預測，調查發現領先指數今年Q1連續三個月回升，春燕似已探頭，只是動力尚嫌不足，因此雖然同行指數降幅會有所減緩，但景氣仍將繼續下降。對此，商研院建議，政府救衰措施只宜再擴大範圍加强力道而不宜停止。

商研院今日公布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測到今年8月仍將會再繼續緩緩下降。商研院指出，這是實際值自去年5月碰頂後第15個月的下滑，雖然預測今年5、6月會稍稍回升，但7、8月又會連續下降，只是降幅會有所減緩。

商研院進一步指出，再看預測值於今年2月已開始低於長期趨勢值（100），且預測至8月仍會再下降，這代表著景氣正持續緩緩步入衰退之中。只是比較以前各循環指數開始低於長期趨勢100後的步調，目前這次的坡度算是平緩的，意味著景氣走勢雖仍會往下走，卻已無急降風險，也表示政府正實施中的抗衰措施是有作用的，但商研院建議，救衰措施仍有擴大範圍加強力道的必要。

此外，商研院表示，本系統用來預測同行綜合指數的領先指標循環綜合指數實際值於去年3月碰頂轉降，雖曾於9、10月回升，但11、12月再下降，今年1、2、3月卻又連續回升，這也都顯示景氣雖然波動不安，卻有春燕蠢蠢欲動之勢。

尤其值得注意的是，商研院提醒，觀察其振幅，於2016年7月觸底後一路回升以來，迄今根本未能恢復長期趨勢，顯示此次景氣的復甦基本力道根本是不足的，更表示目前仍須持續積極的救衰措施。