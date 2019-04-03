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電商搶攻市場 百貨業2018年成長趨緩

2019-04-03 11:10聯合報 記者張語羚╱即時報導

近年網路購物發展快速，衝擊百貨公司營運，經濟部統計處指出，2018年百貨業整體營...
近年網路購物發展快速，衝擊百貨公司營運，經濟部統計處指出，2018年百貨業整體營業額3401億元，年增1.6%，雖占整體零售業比重8.0%，但成長已逐漸趨緩，而2019年1-2月營業額則為559億元，年增1.9%。報系資料照／記者王敏旭攝影
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近年網路購物發展快速，衝擊百貨公司營運，經濟部統計處指出，2018年百貨業整體營業額3401億元，年增1.6%，雖占整體零售業比重8.0%，但成長已逐漸趨緩，而2019年1-2月營業額則為559億元，年增1.9%。

統計處指出，我國百貨公司積極調整櫃位與改裝，強化餐飲及娛樂功能，並藉由展店擴大營運版圖，致營業額自2009年起逐年攀升，2014年營業額突破3000億元，年增6.1%，2015及2016年亦年增4%以上，不過近年卻出先成長趨緩趨勢。

與美、日相比，美國因線上購物的便利性及優惠價格深受消費者青睞，致百貨公司營業額自2005年以來持續下滑，2018年占整體零售業比重2.8%，2019年1-2月營業額年減3.7%；日本百貨公司亦受網路購物與平價商店的興起影響，自2016年以來營業額均呈負成長，2018年占整體零售業比重降至4.4%，2019年1-2月營業額年減達3.7%。

統計處指出，百貨公司業者在經營上遭遇的困境，主要為「消費需求多變」占77.8%（較上年增加4.5個百分點），其次為「電商搶食市場」占66.7%（增加17.8個百分點），「價格競爭激烈，毛利偏低」占53.3%（增加11.1個百分點），為掌握消費者需求及因應電商的強勢競爭，百貨公司積極轉型，除持續改裝調整櫃位引進人氣美食進駐外，亦設立親子樂園搶攻親子商機，同時配合節慶舉辦各式主題活動，藉多角化經營建立獨特風格，有效提升來客數帶動整體業績成長。

此外，百貨公司淡旺季明顯，每年1、2月份因逢農曆春節，採購需求暢旺，另一銷售高峰則是在10-12月，主因週年慶優惠促銷，加以年底耶誕節、跨年等系列活動，延續週年慶買氣。統計處表示，觀察百貨公司近年各季營業額，第四季營業額占全年營收比重超過3成，顯示週年慶已成為百貨公司衝刺年度業績之重要行銷活動。

統計處也說，百貨業的銷售商品以衣著及服飾配件為主，餐飲服務比重提升最多，2017年百貨公司銷售商品結構主要為「衣著及服飾配件」占39.0%，其次為「家庭器具」占17.1%，「餐飲服務」占14.9%，「藥品及化粧清潔用品」占13.8%。與上年相比較，以「餐飲服務」增加1.2個百分點最多，主因業者積極引進知名或創意餐飲進駐，以藉此帶來集客效應。

2018年百貨業整體營業額3,401億元，年增1.6%，雖占整體零售業比重8.0...
2018年百貨業整體營業額3,401億元，年增1.6%，雖占整體零售業比重8.0%，但成長已逐漸趨緩。圖／經濟部提供
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餐飲零售業
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