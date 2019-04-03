難擋網購熱潮 百貨公司業績有壓

2019-04-03 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



網路購物方興未艾，連帶衝擊百貨公司營運，近年營運成長趨緩，去年營業額年增幅度僅1.6%，雖仍高於前年的0.4%，但相較於過去數年的成長動能仍有不小差距。

經濟部指出，我國百貨公司積極調整櫃位與改裝，強化餐飲及娛樂功能，並藉由展店擴大營運版圖，以致營業額自2009年起逐年攀升，2014年營業額突破3,000億元，年增6.1%，2015及2016年的年增幅度也在4%以上。

不過，由於近年網路購物快速發展，衝擊百貨公司營運，成長幅度放緩，2018年營業額3,401億元，僅年增1.6%，占整體零售業比重8.0%；今年前二個月營業額559億元，年增1.9%。

觀察其他國家狀況，美國因線上購物的便利性及優惠價格深受消費者青睞，百貨公司營業額自2005年以來持續下滑，去年占整體零售業比重2.8%，今年前2月營業額也年減3.7%。

無獨有偶，日本百貨公司也受網路購物與平價商店的興起影響，自2016年以來營業額均呈負成長，去年占整體零售業比重降至4.4%，今年前2月營業額年減幅度達3.7%。

經濟部分析，百貨公司淡旺季明顯，每年1、2月份因逢農曆春節，採購需求暢旺，另一銷售高峰則是落在10至12月，主因周年慶優惠促銷，加上年底耶誕節、跨年等系列活動延續買氣。

觀察百貨公司近年各季營業額，第4季營業額占全年營收比重超過三成，顯示周年慶已經成為百貨公司衝刺年度業績的重要行銷活動。

以百貨公司銷售商品結構來說，2017年主要為「衣著及服飾配件」占39.0%，其次為「家庭器具」占17.1%，「餐飲服務」占14.9%，「藥品及化粧清潔用品」占13.8%。

相較於與上年，以「餐飲服務」增加1.2個百分點最多，主因業者積極引進知名或創意餐飲進駐，藉此帶來集客效應。

至於百貨公司業者在經營上遭遇的困境，主要為「消費需求多變」占77.8%，年增4.5個百分點，其次為「電商搶食市場」占66.7%，但年增高達17.8個百分點，「價格競爭激烈，毛利偏低」占53.3%，同樣增加11.1個百分點。