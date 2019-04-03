百貨公司成長減緩 去年營業額年增只剩1.6%

2019-04-03 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



電商衝擊影響愈來愈顯著，根據經濟部統計處今（3）日公布的最新統計資料顯示，包括台灣、美國，以及日本的百貨公司成長都已減緩。

經濟部統計處指出，我國百貨公司積極調整櫃位與改裝，強化餐飲及娛樂功能，並藉由展店擴大營運版圖，營業額自2009年起逐年攀升，2014年營業額突破3,000億元，年增6.1%，2015及2016年亦年增4%以上。

但，近年因網路購物快速發展，衝擊百貨公司營運，使得成長幅度趨緩，2018年營業額3,401億元，年增1.6%，占整體零售業比重8.0%，2019年1~2月營業額559億元，年增1.9%。

與美、日相比，經濟部統計處指出，美國因線上購物的便利性及優惠價格深受消費者青睞，因此，美國的百貨公司營業額自2005年以來便已持續下滑，2018年占整體零售業比重2.8%，2019年1~2月營業額更已呈現年減3.7%的情形。

至於日本百貨公司亦受網路購物與平價商店的興起影響，自2016年以來營業額均呈負成長，2018年占整體零售業比重降至4.4%，2019年1~2月營業額年減達3.7%。

此外，經濟部統計處還發現，我國百貨公司淡旺季明顯，每年1、2月份因逢農曆春節，採購需求暢旺，另一銷售高峰則是在10~12月，主因周年慶優惠促銷，加以年底耶誕節、跨年等系列活動，延續周年慶買氣。

因此，觀察百貨公司近年各季營業額，第4季營業額占全年營收比重超過三成，顯示周年慶已成為百貨公司衝刺年度業績的重要行銷活動。

至於百貨公司銷售商品，則以衣著及服飾配件為主，餐飲服務比重提升最多。

經濟部統計處指出，2017年百貨公司銷售商品結構主要為「衣著及服飾配件」占39.0%，其次為「家庭器具」占17.1%，「餐飲服務」占14.9%，「藥品及化粧清潔用品」占13.8%。

與上年相比較，以「餐飲服務」增加1.2個百分點最多，主因業者積極引進知名或創意餐飲進駐，以藉此帶來集客效應。

而百貨公司業者在經營上遭遇的困境，主要為「消費需求多變」占77.8%（較上年增加4.5個百分點），其次為「電商搶食市場」占66.7%（增加17.8個百分點），「價格競爭激烈，毛利偏低」占53.3%（增加11.1個百分點）。其中，又以電商搶食市場的影響最劇。