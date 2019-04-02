人才搶手 大數據師認證考試5月底登場

2019-04-02 23:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



大數據相關人才搶手，兩岸三地都需求人力。台灣人工智慧發展學會特別與大陸市場研究協會(CMRA)合作，在台灣拓展培訓及考照。台灣舉辦、大陸官方認證的大數據證照考試，將於5月25日舉行考試。

《哈佛商業評論》指出，大數據分析師是目前兩岸最夯的產業之一。根據104人力銀行數據指出，台灣目前AI及數據分析人才缺口高達6000人，三年來翻倍成長，與AI相關的資料科學家及數據分析師職務，平均年薪達新台幣122萬元。大陸數據分析師3-5年經驗，平均年薪更高達人民幣180萬，相當於台幣七百多萬元，美國數據分析師平均年薪更高達17.5萬美元。

過去台灣並無數據分析師專業認證制度，為推廣國內大數據分析師(BDA)證照制度，台灣人工智慧發展學會特別與大陸市場研究協會(CMRA)合作，在台灣拓展培訓及考照。目前在大陸市場，BDA大數據分析師是由CMRA督導的42家中國重點大學，每年聯合舉辦2次聯合考試認證。認證資格及業務受中國國務院，國有資產委員會及統計局監督管理，深具公信力。

台灣人工智慧發展學會指出，只要是大專以上畢業，或大學之三年級以上在校學生，或從事相關工作的人員，都可以申請報考。每年分兩季考試。2019年春季自4月1日開始報名，5月25日在兩岸43個據點同步舉行考試。