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勞動基金1、2月賺進1694億元 創歷年同期新高

2019-04-02 19:22聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

截至2月底，勞動基金整體規模為4兆321億元，累積獲利1694.4億元。圖／聯合...
截至2月底，勞動基金整體規模為4兆321億元，累積獲利1694.4億元。圖／聯合報系資料照片
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美中貿易談判有進展，加上全球資金寬鬆，股票及債券市場歷經去年第4季跌深後逐步回升，勞動部勞動基金運用局今表示，截至2月底，勞動基金整體規模為4兆321億元，累積獲利1694.4億元，累積收益率4.38%，等於2月份單月再賺553億元，預估今年第一季整體環境不錯，整季都會有收益。

勞動基金運用局副局長劉麗茹指出，今年以來，中美貿易協商持續釋出正面消息，美國聯準會FED放緩貨幣政策緊縮腳步，歐、日與新興市場國家持續採行寬鬆貨幣政策，在消息面及資金面支持下，全球股市與債市均反彈回升，MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，累計今年前二個月分別上漲10.78%、9.77%、8.76%、6.80%及0.94%。

劉麗茹表示，勞動基金截至108年2月底止規模為4兆321億元，其中，新制勞退基金規模為2兆2385億，舊制勞退基金規模為9296億，勞保基金7132億，就保基金1269億，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

今年截至2月底整體勞動基金評價後收益數為1694.4億元。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為4.32%、5.13%、4.54%、0.40%、0.15%及0.38%。另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為3232億元，收益數為128.8億元，收益率為4.17%。

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