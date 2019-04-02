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聽取不動產業者意見 吳澤成：努力穩定砂石與混凝土價

2019-04-02 17:18經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

行政院工程會主委吳澤成昨（1）日傍晚邀集不動產業等相關公會及機關召開會議，針對砂石供需及價格的資訊，建立溝通管道提供資訊，並了解不動產業遭遇的困難。吳澤成指出，政府三管齊下，由源頭掌握料源供需，並查緝非法囤積、聯合哄抬等不法行為，必要時由機關自行購料等因應措施，期與各相關業者共同努力穩定物價。

工程會指出，在會中不動產業者原存些疑慮，但經溝通與說明確認，砂石供應已穩定且充足，已無漲價的空間，不動產業者也解除相關疑慮。

工程會表示，針對去年底南部砂石供需失衡導致混凝土供應不及與價格上漲，吳澤成自年初起密集召開會議及現勘，由源頭確實掌握料源供應及市場價格，近期在相關業者及機關協助及配合下，目前砂石供給已大於需求。

工程會表示，屏東縣砂石商業同業公會與台灣區預拌混凝土工業同業公會，近期發函表示目前市場原料充足，已函請所屬會員積極加工生產，在各方共同努力下，目前市場供需已恢復穩定。

台灣區預拌混凝土工業同業公會也表示，在預拌混凝土上游原料與價格能穩定供應情況下，預拌混凝土將不會再漲價，若砂石價格下降則會合理反映於預拌混凝土價格。

對於北部地區近期受中國大陸進口砂石緊縮的影響，工程會表示，吳澤成在會中請經濟部水利署基於河防安全前提下，化被動為主動再檢討增加宜蘭及花蓮地區河川疏濬量，也請水利署檢討標售砂石採固定價格機制，以穩定砂石之價格。

工程會也指出，吳澤成也請交通部基於公共利益及配合國家砂石政策為優先考量，針對台北港落實東砂北運政策的港務規劃，以最快速度做成政策決定，以彌補北部地區砂石缺口。

吳澤誠最後表示，原則尊重市場機制，希望供料正常化，各公會若遇到上游材料不合理上漲時，請提供具體書面資料即時向工程會反映，工程會將請公平會、法務部與內政部警政署等單位協助查處，遏止不法情事，維護經濟秩序。

工程會強調，他們將持續督促經濟部礦務局關注砂石、混凝土等材料各階段供需數量及價格，同時於經濟部礦務局網站公布砂石供需及價格情形等相關資料，以利各界瞭解市場實際狀況，避免價格上漲的預期心理，並每月於工程會公共建設督導會報追蹤掌握變動情形。

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