好會賺！台北101去年稅前大賺26億元

2019-04-02 14:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



台北101。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北金融大樓股份有限公司（台北101）3月27日召開董事會，會中通過2018年度營業報告書及財務報告，稅前利益為26.47億元創歷史新高，稅後純益20.70億元，每股稅後純益（EPS）1.41元。

台北101表示，去年底辦公大樓出租率依舊達滿租96%之預期目標，在穩定中求成長，逐步藉由新簽約及續約機會提高成交租金、提高獲利。

營運策略從軟硬體多方面提升服務質量和租戶滿意度，包括重點專案35樓生活服務樓層之優化工程以強化垂直社區生活機能、繼續落實預防性維護保養，以降低損害或故障造成的營運風險，達成零故障目標，並依15年維運計畫更新屆齡設備，以維持資產價值，延續設備生命週期，建構國際地標建築的永續經營典範。

以全球最高分取得美國綠建築LEED最新版本v4認證後，台北101今年LEED顧問業務成功外拓，跨部門專案團隊將高標準營運維護經驗分享予中國信託集團，預計於年底為其總部大樓規劃取得LEED v4白金級認證，共創永續典範。

101商場去年上半年延續去年景氣業績有兩位數高成長，年末台北101跨年煙火及#Party 101盛大活動帶動人氣與消費，年度業績有近6%成長，創歷史新高，表現優於同業。

信義區百貨商場零售面積大幅增加，雖匯集更多人潮，但也造成競爭激烈化，為因應市場變化，台北101今年將增加餐飲豐富度、優化館內軟硬體設施、整修改裝美食街、啟動停車場整改計劃等專案，提升消費者在場域的體驗與舒適，並持續引進國際品牌最新形象店裝、鞏固策略性品牌、引進獨特限量商品，確保指標性商場地位。

台北101的營收獲利有三分之二來自觀光與消費市場，因此除境內政治經濟因素等不確定性之影響，也會受到中美貿易衝突、中國大陸市場緊縮等衝擊。去年度觀景台來客數為213萬人次，營收不如預期，故本年度將進行5樓、88樓、89樓及101樓全場域重新規劃及整改，提供更具台灣元素的場域，吸引遊客參訪，並積極耕耘海外市場，與相關地標及景點合作，增加海外曝光度，提升遊客來訪台北101的興趣。