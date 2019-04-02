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剛說過要戰到最後 NCC主委詹婷怡疑似「被請辭」

分屍你爸的「血債錢」？哈紹吉血案，沙烏地的秘密封口費

剛說過要戰到最後 詹婷怡疑似「被請辭」

2019-04-02 14:09經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

行政院長蘇貞昌對NCC不滿意，主委詹婷怡稍早傳出請辭消息，但今（2）日早上詹婷怡才按照行程，如常出席在交通部集思中心舉行的關鍵基礎設施業者資安防護頒獎典禮，中午還與NCC會內同事聚餐。據了解，同桌用餐的發言人翁柏宗還是接到電話，才聽說主委辭職的消息。

詹婷怡不久前接受媒體訪問，還強調要為產業發展、打假新聞與維護言論自由「戰到最後一刻」，業者認為，主委應該是「被請辭」。

據了解，去年大選後，執政黨內部就有人表示NCC配合打假新聞不夠用力，才導致執政黨敗選，加上監察院當時糾正NCC，已經有人想動用行政院組織法，將詹婷怡撤換下台，但因監察院只是「糾正」並未彈劾，加上詹婷怡認為自己仍有作為，不願離職，因此繼續留任。

據了解，過去民進黨跟府院均對於「假新聞」、「爭議訊息」頭痛不已，但矛頭全指向NCC。但是NCC僅能依法處理，事實上，NCC也認為，各部會應該自己主動說明。

但在近期立委補選戰中，因假消息到處傳，NCC最近被新閣揆蘇貞昌點名「誰也管不了」，市場已經傳蘇揆不滿詹婷怡，要讓她走人。

近期包括立法院委員會連續5小時砲轟詹婷怡，加上突然有NCC公務員「爆料」長官行程累死基層，以及有南部民代連署要求換NCC主委，都被業界視為政院有動作，要逼宮詹婷怡。

但因不能背上打壓NCC的罪名，今日上午就放話通知特定管道詹婷怡請辭的消息，當事人自己也才剛知道「被請辭」。

政界傳言，據說是希望詹自己請辭的人放消息，因為被蘇揆點名「誰也管不了」，但除非詹自己請辭，否則蘇揆不會主動換人。

主委詹婷怡今（2）日上午如常出席活動。 記者黃晶琳／攝影
主委詹婷怡今（2）日上午如常出席活動。 記者黃晶琳／攝影
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主委詹婷怡上午如常出席活動。 記者黃晶琳／攝影
主委詹婷怡上午如常出席活動。 記者黃晶琳／攝影
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NCC假新聞監察院
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