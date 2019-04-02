賺翻了！勞動基金前二個月賺1,694億元

2019-04-02 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



美中貿易戰的空檔，勞動基金投資持續傳出好消息，繼上月收益數衝上1,141億元，勞動部勞動基金運用局公布2月投資績效，累計到2月基金收益數達1694億元，單月再賺553億元，累計收益率達4.38%。勞動基金運用局表示，主要原因是中美貿易談判稍有進展，加上全球資金寬鬆，股票及債券市場歷經去年第四季跌深後逐步回升，基金收益持續成長。

1月因中美貿易紛爭趨緩，談判傳出正面發展，且各國總體數據回升，帶動基金投資揮別去年底陰霾，全面上揚，收益率達2.95%，收益數衝上1,141億元，創基金單月收益史上最高紀錄。

2月行情持續，勞金局表示，今年以來中美貿易協商持續釋出正面消息，美國聯準會Fed放緩貨幣政策緊縮腳步，歐、日與新興市場國家持續採行寬鬆貨幣政策，在消息面及資金面支持下，全球股市與債市均反彈回升。

MSCI全球、亞太、新興市場、台股加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，累計今年前二個月分別上漲10.78%、9.77%、8.76%、6.80%及0.94%。

截至2月底止，勞動基金規模4兆321億元，其中，新制勞退基金2兆2385億元，舊制勞退基金9,296億元，勞保基金7,132億元，就保基金1,269億元，職災保護專款108億元，積欠工資墊償基金131億元。

截至今年2月底，勞退新制、勞退舊制、勞保基金累計收益率分別為955.9億元、424億元、及308.5億元。收益率分別為4.32%、5.13%及4.54%。

展望未來，勞金局表示，雖然各主要經濟體貨幣政策趨向寬鬆，有利於金融市場的表現，但後續中美貿易協商進度、中國大陸經濟成長放緩程度及外溢效應、英國脫歐不確定性與地緣政治衝突，都是全球經濟前景潛在風險。