台電首度發布環境白皮書 承諾電廠空污排放2030年減半

2019-04-02 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台電今（2）日首度發布《環境白皮書》，台電承諾2021年的電廠空污排放將比2016年減少30%、2025年減少40%，2030年達50%。

台電表示，環境白皮書內容涵蓋「因應氣候變遷」、「守護環境品質」、「聚焦循環創新」、「精進管理系統」、「營造生態共融」和「擴大內外議合」等環境永續藍圖六大策略面向，並訂定對外承諾所對應的十二項策略構面及目標。

其中，為積極回應社會關注的空氣品質議題，台電也在環境白皮書中具體承諾電廠空污排放的短中長期目標，配合政府能源轉型，2021年空污排放強度將較2016年減少30%、2025年減少達40%，長期目標則是2030年台電整體空污排放要直接減半。

另針對溫室氣體碳排放部分，台電也承諾，2021年火力機組排放強度與2016年相比，將減排7%、2025年減15%、2030年碳減排達20%。

因應社會對電廠空污改善的期待，台電環境白皮書也承諾，將持續透過電力環保調度原則，在空品不良期間優先調度燃氣機組、燃煤機組配合友善降載及安排歲檢修、推動空污防制設備及機組更新精進等方式落實；而近來外界關注的降載、機組歲檢修等即時統計資訊，也已於2017年全數上網開放。