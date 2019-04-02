台電首度發布環境白皮書 承諾電廠空污排放2030年減半
台電今（2）日首度發布《環境白皮書》，台電承諾2021年的電廠空污排放將比2016年減少30%、2025年減少40%，2030年達50%。
台電表示，環境白皮書內容涵蓋「因應氣候變遷」、「守護環境品質」、「聚焦循環創新」、「精進管理系統」、「營造生態共融」和「擴大內外議合」等環境永續藍圖六大策略面向，並訂定對外承諾所對應的十二項策略構面及目標。
其中，為積極回應社會關注的空氣品質議題，台電也在環境白皮書中具體承諾電廠空污排放的短中長期目標，配合政府能源轉型，2021年空污排放強度將較2016年減少30%、2025年減少達40%，長期目標則是2030年台電整體空污排放要直接減半。
另針對溫室氣體碳排放部分，台電也承諾，2021年火力機組排放強度與2016年相比，將減排7%、2025年減15%、2030年碳減排達20%。
因應社會對電廠空污改善的期待，台電環境白皮書也承諾，將持續透過電力環保調度原則，在空品不良期間優先調度燃氣機組、燃煤機組配合友善降載及安排歲檢修、推動空污防制設備及機組更新精進等方式落實；而近來外界關注的降載、機組歲檢修等即時統計資訊，也已於2017年全數上網開放。
台電表示，4月22日是世界地球日，台電除發表白皮書，也將4月訂為台電環境月，後續將舉辦環保專題講座、校園合作、兒童劇場等系列教育扎根活動，期望環境保護成為台灣永續發展的不變DNA。
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