節能家電補助政策刺激 量販店空調業績成長一倍

2019-04-02 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



節能家電補助政策刺激，量販通路業績近期買氣大增，愛買今年不僅破天荒冷氣促銷3月就開跑，自即日起還推出滿3,000元就能現折300元，並搭配指定銀行提供24期0利率優惠，家樂福也推出滿萬送千，緊接著又加上清明連假效應，量販通路業者預估，今年4月空調業績可望比去年同期成長一倍。

家樂福表示，4月即將進入冷氣、家電購買高峰，又加上清明春節四天連假消費增溫影響，家樂福自即日起至4月9日，推出購買變頻冷氣滿10,000元現折1000元。同時，家樂福也提供到府安裝評估，以及購買變頻冷氣享有延長保固5年等多重優惠。

家樂福進一步建議選購家電時，可優先選擇「能源效率一級」或「變頻機種」的家電，並可趁汰舊換新的機會響應節能減碳。

愛買則推出自即日起至4月30日購買一、二級節能標章空調滿3,000元就能現折300元，且回饋金額無上限。

愛買建議消費者如果想要申請家電節能補助，可先詢問各縣市政府補助辦法，且經濟部3月19日已行文各縣市簡化申請流程，節能家電補助免附汰換前後照片、購買證明已載名型號可免附保證書。愛買也在賣場標示機型適用坪數、機型千瓦數，提供消費者參考及補助試算，像是3~4坪適用2.2kW機型、4~5坪適用2.8 kW機型。