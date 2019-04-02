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節能家電補助申請要快 備齊「六大需求文件」

2019-04-02 11:53經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

為刺激內需消費，經濟部今年擴大縣市共推住商節電行動，將節能家電補助擴及至一般住家。經濟部能源局表示，節能家電補助拼4月底前全台22縣市方案全部公告出爐，目前僅剩南投、澎湖、台東已核定但尚未公告，不過據了解三縣市的補助上限都是冷氣、電冰箱每台3000元，而基隆和連江的計畫書則尚未核定。能源局表示，連江縣去年並未加入，今年是第一年加入。

至於各縣市申請情形，能源局指出，目前又以新北和台北市申請數量較多，其中新北市已超過6000件，台北市也有2000多件，若民眾反應踴躍，能源局表示，將從明年經費先行挹注。

能源局表示，節能家電申請僅限冷氣、電冰箱的汰舊換新，購買有節能標章的家電，即可向縣市政府申請每台3000元的補助，不過由中央撥款給各地方政府的補助經費不盡相同，消費者想要獲得補助，動作得要快。

能源局指出，縣市共推住家節能家電補助，需要符合兩大要件：第一，必須是「汰舊換新」，也就是說，民眾必須淘汰舊有家電，購買新型節能家電，並以回收舊有家電的單據，向地方政府提出補助申請，補助款會直接給購買人，不需透過店家代為申請。

但，目前僅補助冷氣、電冰箱兩種節能家電，計算方式為冷氣一ＫＷ補助1000元，電冰箱則為每公升10元，兩者的補助上限都是3000元。不過，各縣市的補助數量仍由地方政府各自規劃，且各縣市的補助限制也都有些微不同，像是「台北市」就規定每戶最高共補助1.5萬元，「桃園市」則規定一人只能申請一案，「新竹市」則特別規定每一裝機地址，冷氣和電冰箱以五台為上限，「金門縣」冷氣、電冰箱二者以四台為限…等，這些細部規定申請人都需詳加了解。

此外，關於行政院日前也通過「貨物稅條例」修正草案，只要立法院三讀通過後，節能標章電器每台可減徵2000元貨物税。對此，能源局則表示，這是兩件事，也可以說是雙重補助，只是關於貨物稅部分，得待立法院三讀通過後，視財政部如何執行減徵貨物稅而定。

※節能家電申請補助需求文件

1.申請人身分證或戶籍謄本影本

2.統一發票或收據影本（需載明產品型號及費用）

3.設備能源效率標示證明（影本或照片）

4.廢四機回收聯單第三聯正本（需載明回收日期、項目、型態、品牌）

5.最近一期設備裝設地址的電費單影本

6.申請人存摺封面影本

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