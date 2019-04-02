債市震 新興貨幣波動加劇

2019-04-02 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美國去年第4季經濟成長可能會從最初的2.6%下修至1.8%，使股市震盪走低，公債殖利率更是下探到今年以來的新低，使政府債與投資及債走強，風險性債券則小幅回落，統計至上月27日止，投資級債、高收益債、新興市場債三大債種全面吸金，值得注意的是，美國公債值利率下滑，加深市場對經濟放緩的憂慮，土耳其股匯震盪，更是影響新興貨幣波動及投資氣氛。

安聯投信指出，由於對經濟放緩的疑慮，使得美國10年期公債殖利率持續探底至2017年底以來最低，並低於3個月公債殖利率，即曲線部分倒掛，為金融海嘯以來首次，美國10年期公債殖利率下降14個基本點至2.39%。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶指出，最近殖利率曲線出現部分倒掛的話題延燒，這個時候該怎麼辦？短年期高收益債券是與投資人並肩作戰的優選，因根據過去幾次殖利率曲線倒掛，短年期高收益債券通常能夠表現領先、或者抗跌，平均來說，表現較全球高收益債券更勝一籌。

謝佳伶也透露，觀察過去芝加哥期權交易所市場波動率指數（VIX）飆破20的期間，美股表現趨於震盪，短年期高收益債券同樣勝過全球高收益債券，若能以股票部位搭配短年期高收益債券，堪稱是抗震兼顧收益的好選擇。

針對新興市場債，安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，根據美銀美林引述EPFR資料，截至3月27日當周，新興市場債資金單周淨流入21.7億美元，較前周的淨流入12.5億美元大幅增加，券種方面，本周美元債及當地債均為淨流入，但仍以美元債為主。

許家豪指出，市場不確定因素加上修正過後的價值浮現，目前操盤上，相對側重信用債，偏好體質好但價值相對較佳的新興市場公債、美國高收益債；但隨著波動可能增加，在多元債種的布局上也將保持操作彈性，針對事件動態調整部位，並適度利用避險工具，以應對後續的事件。